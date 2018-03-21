Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" выведен на орбиту

Космос
21 марта, 20:45 дата обновления: 21 марта, 21:00 UTC+3

К станции отправились космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 марта. /ТАСС/. Космический корабль "Союз МС-08" с тремя членами экипажа, стартовавший с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", выведен на околоземную орбиту и взял курс к Международной космической станции, сообщил журналистам представитель госкорпорации "Роскосмос".

Смотрите также
Ракета-носитель "Союз-ФГ"

Российская ракета-носитель "Союз-ФГ". Досье

"Произошло отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", - сказал собеседник агентства.

К МКС на корабле отправились космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Артемьев отправится на МКС во второй раз, Фойстел - в третий, Арнольд - во второй.

Ракета "Союз-ФГ" стартовала в среду с Байконура с 1-й Гагаринской площадки в 20:44 мск. Ранее Артемьев сообщал, что на 8 августа запланирован выход в космос по российской программе, который он выполнит вместе с Сергеем Прокопьевым, который прибудет на МКС в июне. Космонавтам предстоит установить на внешней поверхности станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS.

Артемьев уточнил, что выйдет в открытый космос в новом скафандре "Орлан-МКС". Кроме того, российские космонавты снимут со станции и отбросят в сторону Земли старое оборудование, а также запустят студенческие наноспутники.

Кроме того, "Союз МС-08" доставит на станцию мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Космонавты проведут с ним пиар-мероприятие, после чего спортивный снаряд будет возвращен на Землю космонавтом Антоном Шкаплеровым и, возможно, будет использован в первом матче чемпионата. Одним из индикаторов невесомости корабля стал талисман чемпионата - волк Забивака.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РБК отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
4
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов