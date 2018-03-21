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Рогозин: кооперация России и США в космосе должна продолжаться

Космос
21 марта, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Российский вице-премьер похвалил работу космонавта Олега Артемьева и астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудничество России и США в космосе должно продолжаться, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в среду в Twitter, комментируя успешный запуск космического корабля "Союз МС-08" с российско-американским экипажем.

"На борту "Союз МС-08" - командир корабля, космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Эти парни своей работой доказывают, что великие державы могут и должны сотрудничать. Кооперация России и США в космосе должна продолжаться", - написал Рогозин.

В среду, 21 марта, "Союз МС-08" с тремя членами экипажа стартовал с космодрома Байконур. Автономный полет корабля продлится двое суток, стыковка корабля к российскому сегменту МКС запланирована на 22:41 мск 23 марта.

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