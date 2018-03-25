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СМИ: Индия перенесла на октябрь отправку миссии к Луне

Космос
25 марта, 13:05 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 25, марта. /ТАСС

Планируется, что посадка орбитального аппарата пройдет в районе Южного полюса Луны

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 марта. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ИОКИ) перенесла с апреля на октябрь отправку к Луне беспилотной миссии "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью газете The Times of India глава ИОКИ Кайласавадиву Сиван.

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"Учитывая сложности, связанные с миссией, при осуществлении которой ИОКИ впервые задействует орбитальный аппарат, вездеход и посадочный модуль, специалисты рекомендовали отложить запуск до окончания всех необходимых испытаний", - сказал он.

По словам Сивана, теперь старт планируется на первую неделю октября. Посадка аппарата запланирована в районе Южного полюса Луны.

Ранее Сиван сообщил журналистам, что эта область выбрана не случайно. По его словам, это "очень хитрое место". "Там расположены старые скалы. Их исследование могло бы помочь нам понять происхождение Вселенной", - сказал ученый.

Впрочем, есть еще одна причина, по которой "Чандраян-2" отправится к крайнему югу спутника Земли: пока еще никто не пытался серьезно исследовать этот район. Практически все лунные миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали в основном регион в районе экватора Луны. Тогда как полюса остаются неизведанными.

Планируется, что высаженный в этом районе небольшой самоходный аппарат, который будет получать энергию от солнечной батареи, будет работать один лунный день (14 земных суток).

Миссия "Чандраян-2" предусматривает доставку небольшого лунохода к естественному спутнику Земли. До сих пор только США, Россия и Китай смогли осуществить посадку аппаратов на лунную поверхность. Общая стоимость проекта "Чандраян-2" составляет 8 млрд рупий (около $125 млн).

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