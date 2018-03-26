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СМИ: обломки сходящей с орбиты станции "Тяньгун-1" могут упасть на территории Европы

Космос
26 марта, 2:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, марта. /ТАСС

По расчетам экспертов, станция начнет сходить с орбиты в период между 29 марта и 4 апреля

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© Yu Tao/Xinhua via AP

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Обломки сходящей с орбиты китайской космической станции "Тяньгун-1" могут упасть на территории Испании, Португалии, Франции и Греции. Об этом сообщила в воскресенье вашингтонская газета The Hill, ссылаясь на экспертов расположенной в Калифорнии исследовательской организации Аэрокосмическая корпорация.

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По их расчетам, сходить с орбиты "Тяньгун-1" начнет в период между 29 марта и 4 апреля. Хотя ученые предполагают, что станция при входе в плотные слои атмосферы развалится и большая часть ее обломков сгорит, некоторые из них - массой до 100 кг - все же долетят до поверхности планеты. "Вероятнее всего, они рухнут в океан, - указала The Hill, - но ученые, тем не менее, предупредили Испанию, Португалию, Францию и Грецию, что некоторые обломки могут упасть в пределах их границ".

Как подчеркивают эксперты Аэрокосмической корпорации, вероятность того, что кто-либо из людей пострадает, чрезвычайно мала.

Станция "Тяньгун-1" массой 8,5 тонны, длиной 12 метров и диаметром 3,3 метра была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу". Но затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме. По мнению профессора Университета Центральной Флориды Роджера Хэндберга, контроль над станцией, возможно, утрачен в связи с тем, что двигатели, предназначенные для коррекции орбиты, израсходовали все топливо.

Аэрокосмическая корпорация с 1960 года оказывает поддержку космическим программам США, в том числе в интересах Пентагона, занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками на средства федерального правительства.

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