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Второй скафандр нового поколения "Орлан МКС" доставят на орбиту в июле

Космос
27 марта, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Скафандры не будут дорабатываться в этом году, несмотря на жалобы космонавтов на удобство оболочки, сказал директор компании НПП "Звезда" Сергей Поздняков

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Cкафандр "Орлан МКС"

Cкафандр "Орлан МКС"

© Flickr/NASA Johnson

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Второй скафандр нового поколения "Орлан МКС" доставят на Международную космическую станцию в июле на борту грузового космического корабля "Прогресс МС-09". Об этом ТАСС сообщил директор компании-разработчика скафандра НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

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"На грузовике "Прогресс" в июле доставят еще один скафандр нового поколения "Орлан МКС", он сейчас на финишных проверках, и в апреле - мае мы его отдадим заказчику", - сообщил Поздняков.

Он уточнил, что на этом же грузовике на станцию отправится новая полиуретановая оболочка, сделанная специально под предыдущую версию скафандра "Орлан-МК". Она будет установлена в один из "Орланов-МК" уже на станции.

После июля, отметил Поздняков, предприятие займется подготовкой третьего скафандра "Орлан-МКС". "Еще один скафандр конечно нужен, третий. Этот новый улетит и мы вплотную займемся следующим, программа выходов не такая активная, время позволяет", - сказал он.

Всего до конца года планируется выполнить два выхода по программе российского сегмента МКС. Следующий выход намечен на 8 августа, за борт станции отправятся Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Планируется, что Артемьев будет выполнять работы в "Орлане-МКС". Также рассматривается возможность, что в новом скафандре выйдет и Прокопьев. Первый в этом году выход в космос был выполнен в феврале.

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии "Орлан-МК" новой внутренней полиуретановой оболочкой и новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая сама должна настраивать наиболее комфортную температуру для оператора. В таком скафандре, в частности, работал за бортом станции Александр Мисуркин в ходе рекордного выхода (8 часов 13 минут) 3 февраля.

Доработка не предполагается

Скафандры "Орлан-МКС" не будут дорабатываться в этом году, несмотря на жалобы космонавтов на их неудобство из-за новой оболочки, добавил Поздняков.

"Разговоры о неудобности скафандра нового поколения "Орлан-МКС" действительно есть, и мы сами их и спровоцировали, потому что там новая оболочка", - сказал он.

"Есть определенные проблемы, мы их понимаем, и есть определенные пути их устранения, - отметил Поздняков. - Тем не менее, скафандры нового поколения "Орлан-МКС" не будут изменены к выходам этого года". В то же время глава НПП "Звезда" напомнил, что все поставленные задачи в ходе предыдущих выходов российских космонавтов за борт Международной космической станции в новом скафандре были выполнены в полном объеме.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, космонавты после выходов в новом скафандре жаловались на более жесткую полиуретановую оболочку, а также на некий дискомфорт при работе с новой системой терморегуляции "Орлана-МКС".

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