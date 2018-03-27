Источник: гагаринский старт на Байконуре планируют модернизировать под запуски "Союзов-2"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Старейший стартовый комплекс космодрома Байконур 1-ю площадку (так называемый Гагаринский старт), с которого сейчас отправляются в космос только ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемыми кораблями, планируется модернизировать под запуски различных версий ракет-носителей "Союз-2", в том числе для коммерческих целей. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"Планируется, что Гагаринский старт будет модернизирован под запуски ракет серии "Союз-2". После запуска последней ракеты "Союз-ФГ" с 1-й площадки предлагается запускать средние ракеты "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", а также легкую коммерческую ракету "Союз-2ЛК", - сообщил собеседник агентства.

В частности, отметил источник, возможность запусков оттуда "Союза-2ЛК" ("легкого класса", будет иметь две ступени ракеты "Союз-2", вместо третьей установят разгонный блок "Фрегат") уже прорабатывается "Главкосмосом" совместно с РКЦ "Прогресс". Как пояснил собеседник, "оценка рынка пусковых услуг показывает, что "Союз-2ЛК" с 1-й площадки может быть эффективно использован для выполнения коммерческого заказов".

Главная причина модернизации Гагаринского старта под "Союзы-2" - простаивание технического комплекса в монтажно-испытательном корпусе (МИК) №112 (там, в частности, собрали ракету "Союз-ФГ" для запуска космонавтов 21 марта) и невозможность резервирования запусков с 31-й площадки Байконура. "Если не модернизировать 1-й старт под вторые "Союзы", то после старта последней "Союз-ФГ" запуски "Союзов" по Федеральной космической программе будут выполняться только с 31-й площадки. И в случае каких-либо технических проблем на этом стартовом комплексе ракеты просто неоткуда будет запустить", - отметил источник, добавив, что, кроме того, "112-й МИК при простаивании может окончательно прийти в негодность".

В Роскосмосе не стали комментировать предоставленную источником информацию.

Гагаринский старт и МИК №112

Площадка №1 или Гагаринский старт - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. До этого 21 августа 1957 года с площадки был осуществлен первый успешный пуск баллистической ракеты Р-7, а 4 октября 1957 года выполнен запуск первого искусственного спутника Земли.

На технической площадке №112 с 1964 года под ракету Н1 для лунной программы возводился самый большой монтажно-испытательный корпус космодрома. После ее закрытия корпус был переоборудован для подготовки сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия". В 1990 году работы и по этой программе были приостановлены, а в 1993 году окончательно закрыты, в связи с чем МИК был законсервирован.

В мае 2002 года в корпусе обрушились три пролета кровли. Сейчас там работает только дополнительная секция с техническим комплексом по подготовке и сборке ракет "Союз". Большая часть МИК №112, по данным открытых источников, все еще остается с обрушенной кровлей.

"Союз-ФГ" и "Союз-2"

"Союз-ФГ" создан на базе "Союза-У" и является сейчас единственным носителем, используемым Россией в пилотируемой программе. Всего к 22 марта 2018 года произведено 63 успешных запуска "Союза-ФГ", из них 50 - с пилотируемыми "Союзами". На ракете-носителе используется аналоговая система управления, производишаяся ранее на Украине. По данным Федеральной космической программы, завершить эксплуатацию этой ракеты планируется в 2020 году, с 2021 года пилотируемые запуски будут переведны на полностью российскую ракету "Союз-2.1а" с цифровой системой управления.

Легкая ракета "Союз-2ЛК" с грузоподъемностью 2-3,85 тонн была представлена как инициативная разработка РКЦ "Прогресс" в ноябре 2016 года. Ранее заявлялось, что рассматривается возможность запуска этой ракеты с космодромов Плесецк или Восточный, но не с Байконура.