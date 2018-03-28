Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузовой корабль "Прогресс" отстыкуют от МКС

Космос
28 марта, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Корабль будет сведен с орбиты, а несгоревшие фрагменты утонут в несудоходном районе Тихого океана 26 апреля, уточнили в "Роскосмосе"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-07" в среду отстыкуют от Международной космической станции (МКС), однако затопят его в Тихом океане только спустя месяц. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

СПЕЦПРОЕКТ

Просто космос

От Гагарина до "ЭкзоМарса"

"В соответствии с программой полета российского сегмента МКС, расстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-07" со станцией запланирована на 28 марта в 16:50 мск", - сказали там.

Корабль будет сведен с орбиты, а несгоревшие фрагменты утонут в несудоходном районе Тихого океана спустя месяц - 26 апреля, уточнили в корпорации. Все это время "Прогресс МС-07" будет выполнять орбитальный полет в автономном режиме, в ходе которого запланированы различные научно-прикладные эксперименты.

Этот корабль должен был стать первым космическим "грузовиком", отправившимся к МКС по сверхкороткой схеме стыковки (3,5 часа полета вместо традиционных двух суток), но запуск был перенесен на резервную дату (14 октября 2017 года) и в итоге "Прогресс" полетел к МКС по обычной двухсуточной схеме.

Следующий грузовой космический корабль, "Прогресс МС-08", должен отправиться к станции 10 июля и доставить второй скафандр серии "Орлан-МКС".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
3
Госдеп назвал заявления Лаврова о шантаже США по поводу высылки дипломатов "смехотворными"
4
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
5
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама