Грузовой корабль "Прогресс" отстыкуют от МКС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-07" в среду отстыкуют от Международной космической станции (МКС), однако затопят его в Тихом океане только спустя месяц. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

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"В соответствии с программой полета российского сегмента МКС, расстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-07" со станцией запланирована на 28 марта в 16:50 мск", - сказали там.

Корабль будет сведен с орбиты, а несгоревшие фрагменты утонут в несудоходном районе Тихого океана спустя месяц - 26 апреля, уточнили в корпорации. Все это время "Прогресс МС-07" будет выполнять орбитальный полет в автономном режиме, в ходе которого запланированы различные научно-прикладные эксперименты.

Этот корабль должен был стать первым космическим "грузовиком", отправившимся к МКС по сверхкороткой схеме стыковки (3,5 часа полета вместо традиционных двух суток), но запуск был перенесен на резервную дату (14 октября 2017 года) и в итоге "Прогресс" полетел к МКС по обычной двухсуточной схеме.

Следующий грузовой космический корабль, "Прогресс МС-08", должен отправиться к станции 10 июля и доставить второй скафандр серии "Орлан-МКС".