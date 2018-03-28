Разработка эскизного проекта российской сверхтяжелой ракеты обойдется в 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" заказала у РКК "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена контракта составит 1,6 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

"Разработка эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - закупка у единственного поставщика (РКК "Энергия). Начальная (максимальная) цена контракта - 1,613 млрд рублей", - отмечается в документах.

Сроки выполнения составной части опытно-конструкторских работ: начало - с даты заключения государственного контракта, окончание - 31 октября 2019 года, уточняется в материалах. Источник финансирования эскизного проекта - федеральный бюджет.

"Целями выполнения ОКР являются комплексное обоснование облика, основных характеристик, технических и технологических решений по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, предназначенного для выведения полезных нагрузок массой не менее 80 тонн на околоземную орбиту, а также не менее 20 тонн на полярную орбиту... Луны, с началом летных испытаний в 2028 году", - отмечается в материалах.

Комплекс на Восточном

Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" разработает на космодроме Восточный новый комплекс ракеты-носителя сверхтяжелого класса, испытания которой начнутся с 2028 года. В составе соисполнителей работ - Ракетно-космический центр "Прогресс", ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры".

Указ о создании на Восточном комплекса был подписан ранее президентом РФ Владимиром Путиным. Концепция его создания предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса "Союз-5".

Планируется, что строительство инфраструктуры на Восточном начнется в 2026 году. По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.

В то же время, как сообщали ранее в РКК "Энергия", разработка ракеты будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия".

Сверхтяжелая ракета

В 2016 году на конференции в Москве гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев представил проект ракеты-носителя "Энергия-5В" сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от "Ангары-А5В" будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" будут использованы первая и вторая ступени.

Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, - "Энергия-5В-ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2 тыс. 368 тонн и 2 тыс. 346 тонн.

Оба варианта будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту - 20,5 тонны (массу "лунной" версии корабля "Федерация"). Вместо корабля "сверху" ракет может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль.