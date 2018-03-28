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Роскосмос: космонавты смогут летать на Dragon только после сертификации кораблей NASA

Космос
28 марта, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Как ранее сообщили СМИ, запуск пилотируемой версии космического корабля Dragon запланирован на ноябрь 2019 года

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские космонавты смогут начать полеты на американских кораблях Dragon только после завершения их летных испытаний и сертификации NASA, сообщили в среду в Роскосмосе.

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"Полеты космонавтов Роскосмоса, также как и пилотируемые полеты вообще, на космическом корабле Dragon могут начаться только по завершении летных испытаний (американского челнока - прим. ТАСС) и сертификации NASA", - сказали в госкорпорации.

Ранее в среду ряд СМИ сообщил со ссылкой на доклад NASA, что российского космонавта планируется включить в экипаж пилотируемой версии частного американского космического корабля Dragon, который отправится к Международной космической станции в ноябре 2019 года. В настоящее время космонавты и астронавты летают на МКС только на российских "Союзах".

По данным СМИ, согласно отчету, в ноябре 2019 года к МКС запланирован запуск пилотируемой версии космического корабля Dragon с четырьмя членами экипажа. Три места в корабле займут члены американского сегмента станции, одно место зарезервировано для российского члена экипажа. С запуском пилотируемой версии корабля Dragon численность экипажа МКС вырастет с нынешних шести до семи космонавтов. Участники полета должны будут проработать на станции около полугода.

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