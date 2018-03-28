США намерены 16 апреля вывести на орбиту телескоп для поиска экзопланет

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Американское космическое ведомство - NASA завершает последние приготовления для вывода на орбиту 16 апреля нового телескопа для поиска потенциально пригодных для жизни планет. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в штаб-квартире NASA Джордж Рикер, руководитель группы исследователей из Массачусетского технологического института, которая занимается реализацией данного проекта.

По его словам, специальная комиссия 15 марта подтвердила готовность к запуску аппарата под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой). Для запуска с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) будет использована ракета-носитель Falcon 9 производства компании SpaceX. Изначально отправка телескопа в космос была запланирована на март этого года.

"Мы ожидаем, что TESS откроет ряд планет, химический состав атмосферы которых может представлять интерес с биологической точки зрения", - отметил Рикер. Как указал, в свою очередь, представитель NASA Стивен Райнхарт, этот телескоп "открывает дверь для исследований на совершенно другом уровне". "Мы сможем изучать отдельные планеты и обсуждать различия между ними. Это новая эра в исследовании экзопланет", - подчеркнул он.

TESS во время своей двухлетней миссии сфокусируется на звездах, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что телескоп, оснащенный четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тыс. звезд с целью выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами. Всего ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч экзопланет.

В ближайшие 10 лет NASA планирует вывести в космос еще два новых телескопа с целью поиска планетных систем, по своим параметрам в наибольшей степени сравнимых с нашей Солнечной системой. Основываясь на информации, полученной с помощью орбитальной обсерватории Hubble и других телескопов, эксперты NASA ранее высказали предположение, что только в галактике Млечный путь имеется по меньшей мере 11 млрд планет, сравнимых по размеру с Землей. С 1995 года было подтверждено существование 3,5 тыс. экзопланет, на которых потенциально возможна жизнь, и насчитывается еще около четырех тысяч "кандидатов".