ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1В"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1В" с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

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"В четверг в 20:38 мск с пусковой установки <...> Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

Общее руководство пуском ракеты космического назначения "Союз-2.1В" осуществлял командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска космического аппарата.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

О ракете

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк. Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В", летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк, боевые расчеты Космических войск провели уже в четвертый раз. Первый пуск "Союза-2.1В" был успешно проведен в 2013 году, второй - в 2015 году, третий - в 2017 году.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме "Плесецк" 8 ноября 2004 года. За 13 лет с северного космодрома проведено 33 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.

Ракета "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 года по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков ракет "Союз-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.

