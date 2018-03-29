Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1В"

Космос
29 марта, 20:54 дата обновления: 29 марта, 21:14 UTC+3

В 2018 году это первый пуск ракеты-носителя легкого класса с космодрома Плесецк

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1В" с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

СПЕЦПРОЕКТ

Просто космос

От Гагарина до "ЭкзоМарса"

"В четверг в 20:38 мск с пусковой установки <...> Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

Общее руководство пуском ракеты космического назначения "Союз-2.1В" осуществлял командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска космического аппарата.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

О ракете

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк. Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В", летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк, боевые расчеты Космических войск провели уже в четвертый раз. Первый пуск "Союза-2.1В" был успешно проведен в 2013 году, второй - в 2015 году, третий - в 2017 году.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме "Плесецк" 8 ноября 2004 года. За 13 лет с северного космодрома проведено 33 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.

Ракета "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 года по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков ракет "Союз-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.
 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов
2
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
3
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
4
Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама