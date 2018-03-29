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Космический аппарат Минобороны РФ успешно выведен на орбиту

Космос
29 марта, 21:02 UTC+3

Выведение аппарата на целевую орбиту займет несколько часов, отметили в военном ведомстве

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Здание Минобороны РФ

Здание Минобороны РФ

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1В" успешно вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России, сообщили в российском военном ведомстве.

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"Стартовавшая 29 марта в 20:38 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1В" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1В" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет несколько часов.

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