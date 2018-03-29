Космический аппарат Минобороны принят на управление наземными средствами ВКС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Космический аппарат, в четверг запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2525", - отметили в ведомстве.

Ракета "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России была запущена в четверг в 20:38 мск с испытательного космодрома Плесецк.

Внесение в каталог

Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2525".

"После выведения на орбиту космического аппарата, запущенного 29 марта с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Союз-2.1В", офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС", - отметили в Минобороны.

По информации ведомства, Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км. В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п.

Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тыс. измерений.