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Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou

Космос
30 марта, 3:53 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 30, марта. /ТАСС

В этом году корпорация аэрокосмической науки и техники осуществит 35 ракетных запусков, поставив по их количеству свой абсолютный исторический рекорд

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ПЕКИН, 30 марта. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществила в пятницу успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" с двумя навигационными спутниками Beidou. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на ее официальной странице в социальной сети WeChat.

В этом году CASC осуществит 35 ракетных запусков, поставив по их количеству свой абсолютный исторический рекорд. Руководство организации собирается "преодолеть большие трудности для успешного выполнения [государственных] производственных заказов, сумма которых оказалась беспрецедентной".

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая к настоящему моменту покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируется полностью завершить - к тому времени Beidou будет насчитывать 35 спутников.

Наступивший год станет ключевым в развитии целого ряда китайских космических программ, многие проекты вступят в ключевую фазу реализации. С января по декабрь КНР собирается вывести на орбиту 18 навигационных космических аппаратов, в итоге система Beidou покроет территорию всех стран Экономического пояса Шелкового пути.

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