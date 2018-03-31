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СМИ: Китай вывел на орбиту три оптических спутника

Космос
31 марта, 9:15 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 31, марта. /ТАСС

Спутники предназначены, в частности, для сбора данных о природных ресурсах

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© EPA/LIU HUAIYU, архив

ШАНХАЙ, 31 марта. /ТАСС/. Китай успешно запустил и вывел на заданную орбиту три оптических спутника. Как сообщает Центральное телевидение Китая, запуск состоялся в субботу в 11:22 по местному времени (06:22 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси).

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Три запущенных аппарата созданы на базе введенного в эксплуатацию в апреле 2013 года спутника дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением Gaofen-1. Установленная на них оптика позволяет производить цветную съемку с разрешением в 2 м. Спутники предназначены, в частности, для сбора данных о природных ресурсах.

В телевизионном репортаже подчеркивается, что это первая группировка спутников, запущенных Китаем исключительно для гражданских нужд. О том, какая ракета-носитель использовалась для вывода аппаратов в космос, не уточняется.

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