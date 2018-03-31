СМИ: КНР и Франция в сентябре совместно запустят океанографический спутник

ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Китай и Франция планируют совместно вывести на орбиту спутник для мониторинга Мирового океана. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайскую академию технологий ракет-носителей (CALT).

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Одна из главных задач этого проекта - реализация договоренностей в соответствии с Парижским соглашением по климату, принятом в декабре 2015 года. Ожидается, что новый космический аппарат позволит более эффективно бороться с нежелательными изменениями многолетних режимов погоды в различных частях планеты.

Запуск будет осуществлен при помощи китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" (Long March 2C).

Китай и Франция занимаются совместной разработкой космического спутника впервые. Согласно двусторонним договоренностям, ученые обеих стран имеют право доступа к данным, которые будут получены благодаря этому космическому аппарату.