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СМИ: КНР и Франция в сентябре совместно запустят океанографический спутник

Космос
31 марта, 11:20 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 31, марта. /ТАСС

Ожидается, что новый космический аппарат позволит более эффективно бороться с нежелательными изменениями режимов погоды в различных частях планеты

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ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Китай и Франция планируют совместно вывести на орбиту спутник для мониторинга Мирового океана. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайскую академию технологий ракет-носителей (CALT).

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Одна из главных задач этого проекта - реализация договоренностей в соответствии с Парижским соглашением по климату, принятом в декабре 2015 года. Ожидается, что новый космический аппарат позволит более эффективно бороться с нежелательными изменениями многолетних режимов погоды в различных частях планеты.

Запуск будет осуществлен при помощи китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" (Long March 2C).

Китай и Франция занимаются совместной разработкой космического спутника впервые. Согласно двусторонним договоренностям, ученые обеих стран имеют право доступа к данным, которые будут получены благодаря этому космическому аппарату.

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