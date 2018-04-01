Китайская космическая станция "Тяньгун-1" войдет в атмосферу Земли 2 апреля

ПЕКИН, 1 апреля. /ТАСС/. Китайская космическая станция "Тяньгун-1" постепенно сходит с орбиты и 2 апреля войдет в атмосферу нашей планеты. Об этом сообщила в воскресенье Китайская программа пилотируемых космических полетов (CMSP).

"По состоянию на 08:00 (03:00 мск) среднее положение станции на орбите составляло 167,6 км, высота в перигее (ближайшая точка от земной поверхности) - 161 км, в апогее (точка наибольшего удаления) - 174,3 км, угол наклона - 42,7 градусов", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

По подсчетам Европейского космического агентства (ЕКА), "Тяньгун-1" начнет разрушаться на высоте 150 км. Большая ее часть сгорит под воздействием крайне высоких температур, вызванных вхождением на высокой скорости в атмосферу. Не исключено, что некоторые элементы станции выдержат нагрузку и упадут на Землю.

Станция "Тяньгун-1" массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу". Но затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

25 марта вашингтонская газета The Hill со ссылкой на экспертов расположенной в Калифорнии исследовательской организации "Аэрокосмическая корпорация" опубликовала материал, в котором утверждается, что обломки сходящей с орбиты станции могут упасть в Испании, Португалии, Франции и Греции. Однако в минувшую пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что вероятность падения крупных элементов "Тяньгун-1" на территорию каких- либо стран чрезвычайно мала, и власти Китая в случае необходимости оперативно проинформируют те или иные государства о возникновении риска.