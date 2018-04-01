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Высота станции "Тяньгун" опустилась ниже 150 км

Космос
1 апреля, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Ранее в Европейском космическом агентстве сообщили, что "Тяньгун" начнет разрушаться на этой высоте

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© Wang Sijang/Xinhua via AP

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Высота китайской орбитальной станции "Тяньгун-1" упала ниже 150 км, предполагается, что она полностью разрушится в плотных слоях атмосферы около 04:00 мск 2 апреля. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).

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"Тяньгун-1" двигается по орбите, представляющей собой почти правильную окружность, при этом станция вращается вокруг своей оси. Ранее в Европейском космическом агентстве сообщили, что "Тяньгун" начнет разрушаться на высоте 150 км - сначала аппарат лишится солнечных батарей, как самых непрочных элементов конструкции.

Последние измерения орбиты "Тяньгун-1" были проведены NORAD в 17:38 мск: перигей (ближайшее расстояние от Земли) составил 145 км, апогей (наибольшее расстояние) 154 км, средняя высота - 149,8 км.

Как прогнозирует NORAD, станция прекратит свое орбитальное существование в 03:47 мск.

По данным Китайской программы пилотируемых космических полетов (CMSP), по состоянию на 03:00 мск воскресенья положение станции на орбите в перигее составляло 161 км, в апогее - 174 км, средняя высота - 167,6 км.

В NASA критической высотой для космических аппаратов считается 122 км - именно на этой отметке корабли Space Shuttle переходили на аэродинамичечкий полет, так как атмосфера планеты становится достаточно плотной.

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