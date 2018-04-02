Китайская станция "Тяньгун" сгорела в атмосфере над Тихим океаном

ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана. Как сообщил Центр управления пилотируемыми полетами Китая (CMSA), подавляющее большинство обломков не достигли земной поверхности.

"Тяньгун-1" повторно вошла в верхние слои атмосферы в 08:15 по пекинскому времени [03:15 мск]. Подавляющее большинство частей [летательного аппарата] сгорело в процессе повторного входа в атмосферу", - указывается в сообщении центра.

Станция "Тяньгун-1" массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу". Затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

25 марта вашингтонская газета The Hill со ссылкой на экспертов расположенной в Калифорнии исследовательской организации "Аэрокосмическая корпорация" опубликовала материал, в котором утверждается, что обломки сходящей с орбиты станции могут упасть в Испании, Португалии, Франции и Греции. Однако в минувшую пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что вероятность падения крупных элементов "Тяньгун-1" на территорию каких-либо стран чрезвычайно мала, а власти Китая в случае необходимости оперативно проинформируют те или иные государства о возникновении риска.