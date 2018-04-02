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Воронежский механический завод завершил проверку двигателей для ракет "Протон" и "Союз"

Космос
2 апреля, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Специалисты проверили 58 двигателей

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© Кристина Бражникова/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Воронежский механический завод (ВМЗ, филиал Центра имени М. В. Хруничева) завершил проверку 58 двигателей для ракет-носителей "Протон" и 16 двигателей для "Союзов". В ближайшее время после проверки пройдут испытания двигатели последних двух партий, после чего их направят заказчику, сообщил в понедельник директор ВМЗ Игорь Мочалин.

"Мы завершаем проверку и, где это требовалось, доработку двигателей для ракет-носителей согласно графику - в первом квартале года. В соответствии с планом производства идет изготовление и отгрузка новых товарных двигателей. На пусках, осуществленных уже в этом году и в прошлом году, все двигатели ВМЗ отработали успешно, без замечаний. Также все производственные и технические службы завода задействованы в подготовке производства перспективных двигателей 11Д58МФ для ракет "Ангара" и РД-124МС для носителей "Союз-5", - сказал Мочалин.

"На предприятиях ракетного двигателестроения проведена серьезная работа по повышению качества выпускаемых изделий. Жестко контролировалось соблюдение требований системы менеджмента качества, закуплено новое оборудование, которое позволяет снизить риски, связанные с человеческим фактором на производстве. Уточнены техпроцессы. Вся работа направлена на исполнение заказов качественно и в срок", - отметил гендиректор НПО "Энергомаш" (предприятие - производитель ракетных двигателей) Игорь Арбузов.

Ранее Роскосмос отозвал для проверки все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон" (производитель - Воронежский механический завод). Оказалось, что претензии есть ко всем двигателям, которые производились с 2015 года. При их производстве использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

Также Роскосмос поручил заменить выпущенные этим предприятием двигатели на третьих ступенях ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ", предназначенных для пусков к Международной космической станции. Причиной замены стала авария ракеты-носителя "Союз-У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04".

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