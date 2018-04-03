Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почему в облаках адской Венеры может быть жизнь

Космос
3 апреля, 10:56 UTC+3

Венера хоть и названа в честь богини красоты и любви, но напоминает ад. Тем не менее американские ученые заявили, что жизнь возможна не на Венере, а облаках над ней. ТАСС рассказывает об их гипотезе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© NASA/JPL/USGS

Венера — ближайшая к нам планета и почти близнец Земли. Только выглядит она так, словно на нее обрушилась библейская кара. Расчеты показывают, что на протяжении 750 млн лет на Венере был пригодный для жизни климат, а жидкая вода сохранялась целых 2 млрд лет. Но потом Солнце стало ярче, вода испарилась, а в атмосфере остался почти один углекислый газ. Он не дает теплу рассеяться, поэтому Венера — самая горячая планета в нашей системе, хоть и не самая близкая к звезде.

СПЕЦПРОЕКТ

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Жара на Венере стоит такая, что плавится свинец, причем и днем, и ночью, и на экваторе, и на полюсах, а атмосфера настолько плотная и тяжелая, будто на тебя давит столб воды высотой почти километр. При таких условиях углекислый газ у поверхности напоминает жидкость. Он обтекает десятки тысяч вулканов, сотни многокилометровых ударных кратеров, горы и скалы, которые едва видно сквозь густую оранжевую дымку. Обычно так изображают ад.

Из космоса венерианские пейзажи не разглядеть — планету целиком скрывают облака. Они очень хорошо отражают солнечный свет, поэтому планета ярко светится в небе над Землей и видна невооруженным глазом. На фотографиях Венера выглядит однородным шаром. Такой же она предстает и в инфракрасном диапазоне. Но не в ультрафиолетовом: на УФ-снимках видны контрастные пятна из-за того, что разные вещества по-разному поглощают лучи. Природа пятен до конца не ясна. В основном они появляются из-за соединений серы и железа в облаках, но их образует и что-то еще — возможно, огромные колонии взмывших вверх бактерий.

Кто здравствует в кислотных облаках

На высоте примерно 50 км, в нижнем слое облаков, условия намного приятнее, чем на поверхности Венеры. Давление примерно равно земному, солнечная радиация умеренная, температура — около 60 градусов Цельсия, а вокруг парят микроскопические капельки оставшейся воды и те самые соединения серы и железа. Человек там захирел бы, но существуют организмы, которые в таких условиях процветают.

Земная бактерия Acidithiobacillus ferrooxidans живет в очень кислой среде — венерианские облака состоят из едкой серной кислоты. Эта стойкая малютка поглощает из воздуха углекислый газ и азот, а энергию получает окислением железа, водорода и серы — всего этого предостаточно в атмосфере Венеры. Известны и другие микроорганизмы, которые, по идее, не пропали бы над соседней планетой. Некоторые из них настолько суровы, что в тяжелых условиях сами вырабатывают серную кислоту, — и ничего.

Вулканический Пик Idunn Mons

Вулканический Пик Idunn Mons

© NASA/JPL-Caltech/ESA
Вулканический Пик Idunn Mons
© NASA/JPL-Caltech/ESA

Подняться на высоту 50 км бактериям тоже по силам. В земной атмосфере их находили даже на высоте 42 км. За то время, что Венеру омывали океаны, на планете могла зародиться и эволюционировать жизнь. По одной из гипотез, первые организмы или хотя бы органические строительные блоки могло занести с Земли вместе с кусочками горных пород после катастрофического столкновения с космическим объектом.

Когда климат на Венере ухудшился, выжившие виды могли подняться ввысь вместе с испаряющейся влагой, восходящими ветрами и приспособиться к существованию в кислотных облаках. Земные бактерии постепенно сваливаются обратно, но венерианские облака намного устойчивее наших: они не рассеиваются по два-три месяца. Этого достаточно, чтобы бактерии произвели на свет десятки и сотни поколений потомков, часть из которых останется на высоте и будет поддерживать жизнь.

Когда проверят гипотезу

Как и соединения серы и железа, органические вещества тоже поглощают ультрафиолетовые лучи особым образом, словно у каждого есть подпись. Подписи, замеченные в облаках Венеры, примерно совпадают с теми, что оставляют белки и нуклеиновые кислоты кишечной палочки и упомянутой Acidithiobacillus ferrooxidans. Только проблема в том, что подписи эти не уникальные: они могут принадлежать веществам, которые не имеют отношения к живому. По поглощению лучей нельзя с уверенностью судить, есть ли в атмосфере Венеры бактерии.

Чтобы сказать точнее, нужно буквально пролить свет на земные бактерии и уточнить, как они его поглощают, а еще лучше — создать для них условия, как в венерианских облаках, и посмотреть, выживет ли что-нибудь. Но и этого будет недостаточно. Чтобы доказать существование жизни, нужно полететь на Венеру и найти ее. В экспедиции понадобятся орбитальная станция, посадочный модуль и аэроплан или дирижабль.

Презентационный ролик летательного аппарата VAMP

Инженеры компании Northrop Grumman Aerospace разработали подходящий аппарат под названием VAMP — автоматический планер на солнечных батареях, способный продержаться в атмосфере вплоть до года. VAMP могут отправить вместе с российско-американской станцией "Венера-Д", хотят этот вопрос еще обсуждается. Станцию собираются запустить в 2026–2027 годах — возможно, всего через несколько лет мы узнаем, что буквально у нас под боком есть другая жизнь.

Марат Кузаев

Смотрите также

ФАНО и Институт космических исследований разработают программу запуска станции на Венере

Ученые США предлагают изучать сейсмоактивность на Венере с помощью аэростата

NASA работает над созданием механического планетохода для Венеры

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
3
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
4
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
5
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости