Почему в облаках адской Венеры может быть жизнь

Венера — ближайшая к нам планета и почти близнец Земли. Только выглядит она так, словно на нее обрушилась библейская кара. Расчеты показывают, что на протяжении 750 млн лет на Венере был пригодный для жизни климат, а жидкая вода сохранялась целых 2 млрд лет. Но потом Солнце стало ярче, вода испарилась, а в атмосфере остался почти один углекислый газ. Он не дает теплу рассеяться, поэтому Венера — самая горячая планета в нашей системе, хоть и не самая близкая к звезде.

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Жара на Венере стоит такая, что плавится свинец, причем и днем, и ночью, и на экваторе, и на полюсах, а атмосфера настолько плотная и тяжелая, будто на тебя давит столб воды высотой почти километр. При таких условиях углекислый газ у поверхности напоминает жидкость. Он обтекает десятки тысяч вулканов, сотни многокилометровых ударных кратеров, горы и скалы, которые едва видно сквозь густую оранжевую дымку. Обычно так изображают ад.

Из космоса венерианские пейзажи не разглядеть — планету целиком скрывают облака. Они очень хорошо отражают солнечный свет, поэтому планета ярко светится в небе над Землей и видна невооруженным глазом. На фотографиях Венера выглядит однородным шаром. Такой же она предстает и в инфракрасном диапазоне. Но не в ультрафиолетовом: на УФ-снимках видны контрастные пятна из-за того, что разные вещества по-разному поглощают лучи. Природа пятен до конца не ясна. В основном они появляются из-за соединений серы и железа в облаках, но их образует и что-то еще — возможно, огромные колонии взмывших вверх бактерий.

Кто здравствует в кислотных облаках

На высоте примерно 50 км, в нижнем слое облаков, условия намного приятнее, чем на поверхности Венеры. Давление примерно равно земному, солнечная радиация умеренная, температура — около 60 градусов Цельсия, а вокруг парят микроскопические капельки оставшейся воды и те самые соединения серы и железа. Человек там захирел бы, но существуют организмы, которые в таких условиях процветают.

Земная бактерия Acidithiobacillus ferrooxidans живет в очень кислой среде — венерианские облака состоят из едкой серной кислоты. Эта стойкая малютка поглощает из воздуха углекислый газ и азот, а энергию получает окислением железа, водорода и серы — всего этого предостаточно в атмосфере Венеры. Известны и другие микроорганизмы, которые, по идее, не пропали бы над соседней планетой. Некоторые из них настолько суровы, что в тяжелых условиях сами вырабатывают серную кислоту, — и ничего.

Развернуть Вулканический Пик Idunn Mons © NASA/JPL-Caltech/ESA Вулканический Пик Idunn Mons © NASA/JPL-Caltech/ESA

Подняться на высоту 50 км бактериям тоже по силам. В земной атмосфере их находили даже на высоте 42 км. За то время, что Венеру омывали океаны, на планете могла зародиться и эволюционировать жизнь. По одной из гипотез, первые организмы или хотя бы органические строительные блоки могло занести с Земли вместе с кусочками горных пород после катастрофического столкновения с космическим объектом.

Когда климат на Венере ухудшился, выжившие виды могли подняться ввысь вместе с испаряющейся влагой, восходящими ветрами и приспособиться к существованию в кислотных облаках. Земные бактерии постепенно сваливаются обратно, но венерианские облака намного устойчивее наших: они не рассеиваются по два-три месяца. Этого достаточно, чтобы бактерии произвели на свет десятки и сотни поколений потомков, часть из которых останется на высоте и будет поддерживать жизнь.

Когда проверят гипотезу

Как и соединения серы и железа, органические вещества тоже поглощают ультрафиолетовые лучи особым образом, словно у каждого есть подпись. Подписи, замеченные в облаках Венеры, примерно совпадают с теми, что оставляют белки и нуклеиновые кислоты кишечной палочки и упомянутой Acidithiobacillus ferrooxidans. Только проблема в том, что подписи эти не уникальные: они могут принадлежать веществам, которые не имеют отношения к живому. По поглощению лучей нельзя с уверенностью судить, есть ли в атмосфере Венеры бактерии.

Чтобы сказать точнее, нужно буквально пролить свет на земные бактерии и уточнить, как они его поглощают, а еще лучше — создать для них условия, как в венерианских облаках, и посмотреть, выживет ли что-нибудь. Но и этого будет недостаточно. Чтобы доказать существование жизни, нужно полететь на Венеру и найти ее. В экспедиции понадобятся орбитальная станция, посадочный модуль и аэроплан или дирижабль.

Презентационный ролик летательного аппарата VAMP

Инженеры компании Northrop Grumman Aerospace разработали подходящий аппарат под названием VAMP — автоматический планер на солнечных батареях, способный продержаться в атмосфере вплоть до года. VAMP могут отправить вместе с российско-американской станцией "Венера-Д", хотят этот вопрос еще обсуждается. Станцию собираются запустить в 2026–2027 годах — возможно, всего через несколько лет мы узнаем, что буквально у нас под боком есть другая жизнь.

Марат Кузаев