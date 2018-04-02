Комиссия Роскосмоса рассмотрит доработанный эскизный проект ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" передала в Роскосмос доработанный предприятием эскизный проект новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", сообщили в понедельник ТАСС в госкорпорации.

"Доработанные материалы поступили в Роскосмос и в ближайшее время будут рассмотрены профильной комиссией", - сказали в государственной корпорации.

Ранее сообщалось, что эскизный проект новой ракеты, который утвердил научно-технический совет РКК "Энергия" в конце прошлого года, был отправлен Роскосмосом обратно на предприятие на доработку.

Также сообщалось, что технический облик ракеты "Союз-5" уже определен. Новую ракету планируется использовать для запусков пилотируемых кораблей "Федерация". Первый из них запланирован на 2021 год, первый пилотируемый старт - на 2022 год.

Идея создания новой моноблочной двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Пакетная схема объединения предполагала создание семейства ракет от легкой (способна выводить на низкую орбиту три тонны полезной нагрузки с космодрома Восточный) до тяжелой (26 т полезной нагрузки).