Корабль Dragon с грузом для МКС выведен на орбиту после запуска с мыса Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в понедельник успешно вывела на орбиту космический грузовой корабль Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляцию запуска ракеты компания вела на своем сайте.

"Вывод Dragon на заданную орбиту подтвержден", - сообщила SpaceX в своем Twitter. "Точно по расписанию Dragon развернул панели солнечных батарей и направляется к МКС", - отметили в свою очередь в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), по контракту с которым производился запуск.

Second stage engine burn complete. Dragon confirmed in good orbit. https://t.co/gtC39uBC7z — SpaceX (@SpaceX) 2 April 2018

Falcon 9 стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в понедельник в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Dragon доставит на борт МКС груз массой 2,63 тонны, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это уже 14-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на МКС, осуществляемая при помощи Dragon. Как ожидается, корабль пристыкуется к орбитальному комплексу 4 апреля.

Среди научного груза, который везет Dragon, находятся приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в атмосфере Земли, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания пригодных для питания культур на станции. Кроме того, Dragon доставит на МКС оборудование для экспериментов, призванных опробовать воздействие космического пространства на различные материалы и компоненты, а также испытать экспериментальный пластырь с антибиотиком для ран.

Для вывода Dragon на орбиту SpaceX использовала первую ступень Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске. В этот раз компания не стала совершать управляемый спуск отработавшего элемента ракеты-носителя на Землю.

В настоящее время вахту на МКС несут россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, американцы Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Скотт Тингл, а также японец Норисигэ Канаи.