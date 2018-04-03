Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Астрономы из Швейцарии открыли наиболее удаленную от Земли звезду

Космос
3 апреля, 1:34 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 3, апреля. /ТАСС

Обнаруженное светило является в сотни тысяч раз более ярким, чем Солнце

Поделиться
Материал из 1 страницы
Космический телескоп Hubble

Космический телескоп Hubble

© nasa.gov

ЖЕНЕВА, 3 апреля. /ТАСС/. Международная группа астрономов открыла наиболее удаленную от Земли одиночную звезду, расположенную на расстоянии 9 млрд световых лет. Соответствующее сообщение было размещено в понедельник на сайте Женевского университета.

Отмечается, что открытие было сделано во время наблюдений при помощи телескопа Hubble благодаря "эффекту гравитационной линзы". Роль линзы, усилившей свет звезды и позволившей увидеть ее в телескоп, сыграло скопление галактик MACS J1149+2223, расположенное на расстоянии 5 млрд световых лет от Земли. Обнаруженное светило является голубым сверхгигантом, в сотни тысяч раз более ярким, чем Солнце. Ученые назвали его Икаром.

Как заявил специалист департамента астрономии Женевского университета Антонио Кава, "наблюдение столь редкого явления, когда яркость одиночной звезды усиливается в тысячи раз, предоставило огромный объем информации". "Эта звезда находится по меньшей мере в 100 раз дальше, чем самая дальняя из звезд, которую мы могли изучать до сих пор, за исключением взрывов сверхновых звезд", - пояснил руководящий научной работой исследователь из Университета Миннесоты Патрик Келли.

В Женевском университете подчеркивают, что это открытие "знаменует собой начало нового этапа изучения удаленных одиночных звезд".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
Российские дипломаты встретились с Константином Ярошенко в тюрьме в США
3
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
6
Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова
7
"Меня стали называть русским Миядзаки..."
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости