Астрономы из Швейцарии открыли наиболее удаленную от Земли звезду

ЖЕНЕВА, 3 апреля. /ТАСС/. Международная группа астрономов открыла наиболее удаленную от Земли одиночную звезду, расположенную на расстоянии 9 млрд световых лет. Соответствующее сообщение было размещено в понедельник на сайте Женевского университета.

Отмечается, что открытие было сделано во время наблюдений при помощи телескопа Hubble благодаря "эффекту гравитационной линзы". Роль линзы, усилившей свет звезды и позволившей увидеть ее в телескоп, сыграло скопление галактик MACS J1149+2223, расположенное на расстоянии 5 млрд световых лет от Земли. Обнаруженное светило является голубым сверхгигантом, в сотни тысяч раз более ярким, чем Солнце. Ученые назвали его Икаром.

Как заявил специалист департамента астрономии Женевского университета Антонио Кава, "наблюдение столь редкого явления, когда яркость одиночной звезды усиливается в тысячи раз, предоставило огромный объем информации". "Эта звезда находится по меньшей мере в 100 раз дальше, чем самая дальняя из звезд, которую мы могли изучать до сих пор, за исключением взрывов сверхновых звезд", - пояснил руководящий научной работой исследователь из Университета Миннесоты Патрик Келли.

В Женевском университете подчеркивают, что это открытие "знаменует собой начало нового этапа изучения удаленных одиночных звезд".