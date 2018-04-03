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Роскосмос на выставке в Чили покажет "Арктику", "Блиц" и "Ларец"

Космос
3 апреля, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем госкорпорации сообщал, что Роскосмос планирует до 2025 года вывести на орбиту пять спутников "Арктика-М"

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Роскосмос представит свою продукцию на объединенном стенде на выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018, которая проходит в Чили с 3 по 8 апреля. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"НПО имени С. А. Лавочкина представит макет перспективного космического аппарата "Арктика-М". Космический аппарат предназначен для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе", - сказали в пресс-службе.

Два спутника "Арктика-М" в составе одноименной высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.

Ранее начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем госкорпорации Валерий Заичко сообщал, что Роскосмос планирует до 2025 года вывести на орбиту пять спутников "Арктика-М". В создании спутников также участвует компания "Российские космические системы", которая отвечает за разработку бортовой аппаратуры.

Что еще покажут

"Российские космические системы" представят передовые разработки в области космического приборостроения и информационных систем - радиолокатор с синтезированной апертурой "Компакт-4", активный антенный модуль и мобильный приемо-передающий комплекс для приема и обработки информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также другие новейшие технические решения и сервисы на основе технологий ДЗЗ.

НПО "Техномаш" покажет модели станков и механообрабатывающих комплексов, разработанных для производства компонентов ракетных двигателей. Компания "Главкосмос" и ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" представят свои возможности по организации пусковых кампаний. НПК "Системы прецизионного приборостроения" продемонстрирует сферический лазерный микроспутник "Блиц" и лазерный спутник "Ларец".

Эти аппараты предназначены для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли, координатной поддержки научных экспериментов.

По данным открытых источников, первый спутник "Блиц" был запущен в 2009 году, а в январе 2013 года аппарат был утрачен, предположительно, из-за столкновения с мелким осколком космического мусора.

Ранее сообщалось, что сейчас идет изготовление новых аппаратов "Блиц-М", которые являются модифицированной версией старых спутников. Как сообщала ранее газета "Известия", их запуск намечен на октябрь 2018 года вместе с аппаратами системы "Гонец".

Низкоорбитальный лазерный спутник "Ларец" для калибровки радиолокаторов и оптических локаторов был запущен в 2003 году.

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