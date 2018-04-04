Роскосмос: судить о состоянии "Ангосата" еще рано, все прояснится через несколько дней

МОСКВА, 4 апреля, /ТАСС/. Любые выводы о работоспособности ангольского спутника "Ангосат-1" пока преждевременны, его состояние прояснится через несколько дней. Об этом в среду ТАСС сообщили в Роскосмосе.

Ранее ряд СМИ информировал о том, что попытки установить связь с ангольским спутником в зоне радиовидимости оказались безуспешными.

"Давать оценки работоспособности космического аппарата преждевременно и непрофессионально. Проводятся необходимые процедуры, только по завершении которых появится официальная информация, но это будет не ранее, чем через несколько дней", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе пояснили, что спутник скоро должен войти в зону радиовидимости. "Его фактическое местоположение будет определено в ближайшие дни с помощью наземных оптических средств", - подчеркнули его представители.

В госкорпорации добавили, что сейчас заканчивается отработка алгоритмов на наземном оборудовании, в ближайшие дни начнется отработка программы на самом аппарате. "На эти операции требуется время, работы будут идти до мая 2018 года", - заключили в Роскосмосе.

Запуск "Ангосат-1"

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским спутником связи "Ангосат" стартовала 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Ангосат" отделилась от третьей ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06:54 мск произошло отделение аппарата от разгонного блока, после этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.

Как сообщали ТАСС источники в ракетно-космической отрасли, спутник находился на расчетной орбите, был правильно сориентирован и стабилизирован до возобновления связи, над установлением которой специалисты РКК "Энергия" работали более суток. Устойчивый сигнал с "Ангосата" был получен 27 декабря. 29 декабря в РКК "Энергия" сообщили, что связь со спутником восстановлена, телеметрия тогда показала, что все системы космического аппарата работают нормально.

"Ангосат" изготовлен в РКК "Энергия" по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. В корпорации ввиду высокой ответственности маневров на геостационарной орбите было принято решение не осуществлять активного воздействия на космический аппарат до его возвращения в зону радиовидимости, которое должно произойти примерно в середине апреля 2018 года.