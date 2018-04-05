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Рогозин: ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития

Космос
5 апреля, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Вице-премьер обратил внимание на планы по развитию ракеты-носителя "Ангара" и космодрома Восточный

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Собранная в единую госкорпорацию ракетно-космическая отрасль России стоит на пороге важного этапа развития, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. "Ракетно-космическая отрасль, собранная ныне в единую государственную корпорацию, стоит на пороге важного этапа своего развития", - написал он на своей странице в Facebook.

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Рогозин упомянул о планах по развитию ракеты-носителя "Ангара" и космодрома Восточный. "Более точным определением в отношении будущего как РН "Ангара", так и Восточного является "развитие", а не "модернизация", - подчеркнул он. - "Модернизации" подлежат добротные изделия прежних поколений, но ни "Ангара", ни тем более самый современный космодром в мире под это определение не подходят". Вице-премьер пояснил, что "Ангаре" предстоит в ходе ближайших испытаний быть "доведенной до ума", а космодром будет расширен за счет строительства еще двух стартовых комплексов (под "Ангару" всех типов - от легкого до супертяжелого классов - и под ракету-носитель сверхтяжелого класса) и города Циолковский.

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