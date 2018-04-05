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Закрытие сделки по "Морскому старту" откладывается до середины апреля

Космос
5 апреля, 19:52 UTC+3 МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Гендиректор компании "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов отметил, что все сдвигается из-за длительного оформления разрешительных документов

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Генеральный директор "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов

Генеральный директор "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Завершение сделки по покупке группой S7 космического комплекса "Морской старт" у РКК "Энергия" откладывается до середины текущего месяца из-за длительного оформления большого количества разрешительных документов. Об этом в четверг ТАСС сообщил гендиректор компании "S7 космические транспортные системы" (S7 Space, "дочка" группы S7, купившей в 2016 году проект "Морской старт") Сергей Сопов.

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"Процесс идет, все вопросы решены, но есть технические моменты. На этой неделе не получается закрыть сделку. Мы рассчитываем, что до середины этого месяца сделку должны закрыть ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все сдвигается из-за длительного оформления разрешительных документов, в том числе экспертиз, оформления страховок на суда и так далее. "Очень большой объем - порядка 80 - всяких свидетельств, лицензий, в том числе необходимо оформлять около 50 американских", - отметил глава S7 Space.

Ранее он заявлял, что завершение сделки ожидается на этой неделе. До этого сообщалось, что сделка может быть закрыта в конце первого квартала. В РКК "Энергия" ранее уточнили, что покупная цена активов комплекса "Морской старт" составляет 6,28 млрд рублей.

О проекте

"Морской старт" (Sea Launch) - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американская корпорация Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия".

Всего в рамках проекта было осуществлено 36 запусков - 32 успешных, три аварийных и один частично успешный. Последний состоялся 27 мая 2014 года - на орбиту был выведен европейский спутник связи Eutelsat 3В."

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch. Ранее стало известно, что инвестиции в проект возобновления программы "Морской старт" составили $220 млн.

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