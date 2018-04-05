Ракета Ariane-5 со спутниками связи стартовала с космодрома во Французской Гвиане

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Тяжелая ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane-5 с двумя телекоммуникационными спутниками на борту стартовала в ночь на пятницу с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Прямую трансляцию на своем сайте ведет компания Arianespace, обслуживающая запуски из Французской Гвианы.

Первый спутник - DSN1-Superbird 8 - запущен для японского оператора SKY Perfect JSAT Corporation. На него установлены транспондеры, которые будут предоставлять услуги связи главным образом на японском рынке.

Второй спутник - Hylas 4 - выводится на орбиту для британской телекоммуникационной компании Avanti, представляющей услуги связи на территории стран Европы, Африки и Ближнего Востока.

Общий вес спутников превышает 10 тонн. Ожидается, что продолжительность полета составит 34 минуты. Как сообщили в пресс-службе Arianespace, нынешний старт Ariane-5 стал вторым по счету запуском этой ракеты-носителя с космодрома в Куру с начала 2018 года.

Первый в этом году запуск Ariane-5 состоялся 25 января. Однако, как сообщил глава Национального центра космических исследований Франции Жан-Ив Ле Галь, во время запуска произошло нарушение траектории полета ракеты. Это не создало никакой угрозы для населения города Куру. В центре, однако, посчитали необходимым принять меры по усилению безопасности во время пусков и провести дополнительные проверки на космодроме.

Всего за 2017 год с площадки ГКЦ было запущено 11 ракет - шесть Ariane-5, два "Союза-СТ" и три Vega. Все запуски, по оценкам служб космодрома, прошли успешно.