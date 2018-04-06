Японский военный спутник связи "Кирамэки-1" успешно запустили из Французской Гвианы

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Новый японский военный спутник связи "Кирамэки-1" ("Искра-1") был успешно запущен в пятницу с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Об этом объявило министерство обороны Японии.

Отмечается, что спутник был благополучно выведен на орбиту. Изначально планировалось, что первый в серии военных спутников связи "Кирамэки-1" будет запущен еще в июле 2016 года, однако он был поврежден при транспортировке. Это вынудило японскую сторону изменить последовательность запусков спутников - "Кирамэки-2" был запущен с космодрома Танэгасима в январе прошлого года, став по факту первым военным спутником Японии.

"Кирамэки-1" будет обеспечивать военную связь в зоне Тихого океана, повысив японские возможности сдерживания в отношении КНДР и Китая. Совокупная цена двух японских спутников оценивается примерно в 130 млрд иен (около $1,1 млрд).

Третий спутник этой серии "Кирамэки-3" предполагается запустить ориентировочно весной 2021 года. Он будет обслуживать военную связь в самой Японии.

Instant replay: watch #Ariane5 lift off on its latest dual-payload flight from the Spaceport in French Guiana, carrying the DSN-1/Superbird-8 and HYLAS 4 satellites. #VA242 pic.twitter.com/dprTA1DmVM — Stéphane Israël (@arianespaceceo) 5 April 2018