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СМИ: Китай до конца года запустит первый спутник с открытым исходным кодом

Космос
9 апреля, 9:17 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 9, апреля. /ТАСС

Как отмечают разработчики, спутник "Тяньчжи-1" сможет использоваться не для выполнения отдельных задач, а в качестве многопрофильной платформы для нужд различных пользователей

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© Yang Guanyu/Xinhua via AP

ПЕКИН, 9 апреля. /ТАСС/. Академия наук Китая во второй половине 2018 года запустит с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) на орбиту первый спутник с открытым исходным кодом "Тяньчжи-1". Как сообщило в понедельник китайское информационное агентство Zhongxinshe, он станет первым элементом будущей системы таких аппаратов, которую планируется развернуть в ближайшие годы.

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"Тяньчжи-1" будет оснащен облачной вычислительной платформой. Кроме того, в полезную вычислительную нагрузку аппарата войдут четыре смартфона китайских производителей. Как отметил разработчик, спутник сможет работать с несколькими базовыми языками программирования.

"Спутник "Тяньчжи-1" будет направлен в космос в качестве базового элемента для будущей сети таких аппаратов. Он будет использоваться для тестирования ее ключевых технологий", - сообщил агентству научный сотрудник академии Чжао Цзюньсо. "Мы планируем запускать по одному такому аппарату ежегодно", - добавил он.

Как отметил специалист, работы над проектом начались в 2017 году. По его словам, в отличие от других спутников "Тяньчжи-1" благодаря открытому коду сможет использоваться не для выполнения отдельных задач, а в качестве многопрофильной платформы для нужд различных пользователей. Они смогут разработать для космического аппарата необходимое для их целей программное обеспечение, загрузить его на компьютер спутника и использовать его оборудование.

В качестве примера разработчик назвал природоохранные организации: по его словам, такие пользователи смогут на короткое время "арендовать" такой аппарат для получения спутниковых снимков водной поверхности и, сравнивая их, проводить исследования о степени загрязнения морей и океанов. По оценке разработчиков, многопрофильная эксплуатация спутника позволит значительно увеличить эффективность его использования, а также снизить себестоимость различных исследований.

"Тяньчжи-1" будет способен обрабатывать информацию прямо на орбите прежде, чем отправлять ее обратно на Землю различным пользователям. Кроме того, он сможет работать в автономном режиме, что снизит нагрузку на наземный центр управления полетами космическими аппаратами", - рассказал исследователь. В настоящее время Академия наук Китая ведет разработку аппаратов следующего поколения "Тяньчжи-2" и "Тяньчжи-3". В будущем из сети спутников с открытым исходным кодом планируется создать единую орбитальную интеллектуальную систему под названием Sputnix.

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