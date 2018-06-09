Центр Хруничева в июле представит проект создания многоразовых ракет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский Центр им. М. В. Хруничева (предприятие - производитель ракет "Протон" и "Ангара") в июле представит в ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) проект создания ракет-носителей с многоразовыми первыми ступенями. Об этом сообщили в субботу ТАСС в дирекции по коммуникациям предприятия.

"В настоящее время ГКНПЦ им. М. В. Хруничева выполняет научно-исследовательскую работу "Проектно-поисковые исследования по космическим ракетным комплексам (КРК) с ракетами-носителями с многоразовыми первыми ступенями различных схем, включая вертикальную посадку, парашютно-реактивную систему спасения и крылатую схему возвращаемой ступени с проектом технического задания на разработку технических предложений по данным КРК". Результаты работы должны быть представлены заказчику - ЦНИИмаш - уже в июле 2018 года", - сказали в дирекции по коммуникациям.

Ранее заместитель гендиректора компании "Ильюшин" по управлению проектами Дмитрий Герасимов сообщал, что в России будет изготовлено несколько летных демонстраторов многоразовых космических ступеней, возвращаемых самолетным способом.

Он отметил, что, изучив все подобные проекты, специалисты пришли к выводу, что для России наиболее интересным является именно возвращение самолетным способом. По его словам, итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который сможет выполнить весь цикл испытаний - начиная со старта и выведения на необходимую высоту и заканчивая возвращением и автоматической посадкой.

История вопроса

В Центре Хруничева напомнили, что в сентябре 2017 года Фондом перспективных исследований (ФПИ) была начата предпроектная проработка по тематике создания многоразовых космических систем. Для координации работ под совместным председательством генерального конструктора средств выведения космических аппаратов на орбиту с соответствующей наземной инфраструктуры Александра Медведева и генерального конструктора по авиационным комплексам и их вооружению Сергея Короткова был создан межведомственный авиационно-космический научно-технический совет при ЦНИИмаш. В его состав вошли все ведущие предприятия как космической, так и авиационной отрасли, имеющие задел в данной области.

В 2017 году было принято совместное решение Роскосмоса, Объединенной авиастроительной корпорации и ФПИ о создании комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых ракетных блоков для ракет-носителей легкого класса. В соответствии с этим решением фонд взял на себя обязательства по реализации первого этапа проекта - "Создание комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков для ракет-носителей легкого класса".

Головным исполнителем назначили ОАО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В. М. Мясищева", основным соисполнителем стал Центр им. М. В.Хруничева при научно-техническом сопровождении ЦНИИмаш.

"Роскосмос в лице Центра Хруничева выдал головному исполнителю - ЭМЗ им. Мясищева - необходимые исходные данные. Взамен Роскосмос получит результаты летных испытаний демонстраторов для дальнейших разработок многоразовых ракет-носителей", - сказали в дирекции по коммуникациям Центра.

Детали проекта

На сайте Фонда перспективных исследований сообщалось, что летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год.

По его данным, система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 600 кг, при проектировании использован технологический задел проекта многоразового ускорителя "Байкал".

Схема работы системы предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте 59-66 км и ее возвращение в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу. В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение. При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель.

В ФПИ отмечали, что было проведено сравнение нескольких альтернативных аэродинамических компоновок и произведены расчеты газодинамики и теплообмена изделия на возвратной траектории. Инженерно-конструкторские проработки показали достаточную технологическую готовность к созданию демонстратора.

По предварительным расчетам, стоимость вывода полезной нагрузки многоразовой системой будет в 1,5-2 раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей, работающих на криогенном топливе "жидкий кислород - сжиженный метан". Запуск предполагается осуществлять с мобильных пусковых комплексов.

Сейчас возвращаемые ступени использует в своих ракетах американская частная компания SpaceX. Они садятся ракетным способом - за счет двигателей и раскладывающихся опор.