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Рогозин объявит о планах Роскосмоса и кадровых изменениях в конце июня

Космос
9 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В мае Владимир Путин призвал Дмитрия Рогозина укреплять кадровый состав госкорпорации профильными специалистами

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Новый гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявит о планах по развитию госкорпорации и предприятий отрасли, а также о кадровых изменениях в конце июня на конференции молодых ученых в Москве, сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"В конце июня в Москве пройдет конференция молодых ученых, на которой планируется выступление гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Там он объявит о планах Роскосмоса и тех кадровых изменениях, которые прошли и которые еще будут", - сказал Устименко.

Президент РФ Владимир Путин 24 мая назначил Рогозина гендиректором госкорпорации "Роскосмос". При этом глава государства призвал его укреплять ее кадровый состав профильными специалистами.

Позднее в отрасли провели некоторые кадровые перестановки. 31 мая стало известно об отставке гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураевой, вместо нее и.о. главы предприятия стал Андрей Охлопков. 1 июня Николая Севастьянова назначили на пост и.о. первого заместителя гендиректора госкорпорации. До этого первым замглавы Роскосмоса был Александр Иванов, который теперь продолжит осуществлять полномочия председателя государственных пусковых комиссий.

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