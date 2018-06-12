Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония провела успешный запуск нового разведывательного спутника

Космос
12 июня, 7:36 дата обновления: 12 июня, 8:09 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, июня. /ТАСС

Аппарат оснащен мощным радаром и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью

Поделиться
Материал из 1 страницы
Hакета H-2A

Hакета H-2A

© Japan Aerospace Exploration Agency/Getty Images

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Тяжелая ракета H-2A, запущенная во вторник с космодрома Танэгасима в юго-западной японской префектуре Кагосима, успешно вывела на орбиту новый разведывательный спутник Optical 6. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.

Аппарат разработки Mitsubishi Heavy Industries оснащен мощным радаром и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Стоимость его разработки составила 24 млрд иен ($218 млн), а сам запуск обошелся примерно в два раза меньше.

Это уже второй подобный спутник, запущенный JAXA с начала года. Optical 6 представляет собой третье поколение японских разведывательных аппаратов. Управлять им, как и получать данные, будет министерство обороны Японии.

Однако какая-либо более подробная информация о спутнике отсутствует, поскольку его работа связана с национальной безопасностью: в частности, предполагается, что он будет заниматься сбором разведданных, связанных с деятельностью КНДР. В то же время планируется использовать его и в ходе ликвидации последствий возможных стихийных бедствий.

Сейчас на орбите находятся восемь японских разведывательных спутников с различными возможностями - лишь часть из них способна передавать информацию в плохую погоду. Два из них пока не введены в эксплуатацию. Тем не менее этого достаточно для того, чтобы делать снимки с любой точки Земли один раз в день.

В течение ближайших лет Япония рассчитывает увеличить эту группировку до 10 спутников, что позволит снимать поверхность Земли чаще.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита
2
Троих пострадавших при ЧП с катамараном в Волгограде выпишут из больницы во вторник
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре
6
На борту столкнувшихся на Волге судов находились 28 человек‍
7
СМИ: в Орландо взятых в заложники детей нашли мертвыми
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости