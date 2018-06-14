Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спутник-ретранслятор для китайской лунной миссии "Чанъэ-4" вышел на заданную орбиту

Космос
14 июня, 8:12 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 14, июня. /ТАСС

Данная миссия, в частности, позволит ученым получить платформу для дальнейшего изучения обратной стороны Луны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Запущенный Китаем 21 мая спутник-ретранслятор, который станет частью миссии лунного аппарата "Чанъэ-4", вышел на заданную орбиту. Об этом объявило в четверг Китайское национальное космическое управление (CNSA).

СПЕЦПРОЕКТ

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Спутник, получивший название "Цюэцяо", вышел на гало-орбиту возле точки Лагранжа (L2) на расстоянии порядка 65 тыс. км от Луны в 11:06 по местному времени (06:06 мск) после более чем 20 дней полета. "Данный спутник стал первым в мире, который начал работу на этой орбите. Он послужит основой для миссии аппарата "Чанъэ-4", который, как ожидается, станет первым в мире зондом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны", - приводит агентство "Синьхуа" заявление руководителя Китайской академии космических технологий (CAST) Чжан Хунтая.

Лунная миссия "Чанъэ-4" является одним из самых амбициозных проектов мировой космонавтики, который предусматривает осуществление первой мягкой посадки на обратной стороне Луны и установление оттуда связи с Землей через ретранслятор в точке Лагранжа L2. Данная миссия также позволит ученым получить платформу для дальнейшего изучения обратной стороны Луны. В состав "Чанъэ-4" войдут автоматическая лунная станция и луноход, который будет использован для геологических исследований. Запуск запланирован на конец этого года.

Китайская программа изучения Луны условно разделена на три части. В ходе первой в 2007 году был успешно осуществлен запуск аппарата "Чанъэ-1". Он проработал на орбите Луны 16 месяцев. В результате была составлена трехмерная карта ее поверхности с высоким разрешением.

В 2010 году к Луне был отправлен второй исследовательский аппарат для фотографирования районов приземления "Чанъэ-3". Вторая стадия китайской программы исследования естественного спутника Земли предусматривала доставку на его поверхность самоходного аппарата. В рамках третьей фазы, которая реализуется сейчас, на Землю должны быть доставлены образцы лунных пород. Космонавтов на Луну Китай планирует отправить до 2036 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Путин освободил Клименко от должности советника президента
5
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
6
Кабмин рассмотрит законопроект об изменениях в пенсионное законодательство
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости