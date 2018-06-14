Терешкова в Госдуме рассказала о своем первом полете в космос

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова с трибуны нижней палаты парламента в четверг рассказала коллегам о своем полете на корабле "Восток-6" 55 лет назад и призналась, что каждый раз при посещении Байконура проверяет, как растет дерево Юрия Гагарина.

Выступить в начале пленарного заседания Терешкову попросил спикер Вячеслав Володин, предположив, что день и ночь перед полетом "были даже более ответственными и переживаемыми".

СПЕЦПРОЕКТ Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"К сожалению, годы очень быстро летят. Не идут, а летят", - констатировала Терешкова, выйдя на трибуну под продолжительные аплодисменты депутатов. "Ровно 55 лет назад на космодроме Байконур в это время состоялась встреча со стартовой командой, а это в основном были офицеры, просто солдаты, которые готовили ракету-носитель с космическим кораблем "Восток-6" для того, чтобы утром в 11:30 [16 июня 1963 года] мы уже были на космодроме и в корабле", - вспомнила она.

Терешкова отметила, что подготовка к полетам "была довольно сложная". "Но мы после полета Юрия Гагарина были, по-моему, все сумасшедшие и больны космосом, и нам казалось, что все покорится нам, - сказала она. - Наверное, в юности это часто бывает". По словам Терешковой, хотя изначально полет планировался на одни сутки, она намеревалась обратиться к государственной комиссии с просьбой летать трое суток, если "все будет нормально", - в этом случае корабль приземлился бы в один день с "Востоком-5" Валерия Быковского.

"Я получила такое разрешение, старт прошел нормально, но после старта идет очень тщательная проверка показаний приборов. И я увидела, что тормозная двигательная установка сориентирована так, что я не могу после трех суток спускаться по штатному расписанию, - сказала Терешкова. - Доложила на землю, довольно длительное время было обсуждение". "Потом мне дали новые данные, все, что получила, внесла, и спуск прошел нормально, тормозная установка вовремя затормозила космический корабль, и я пошла на посадку", - поделилась воспоминаниями космонавт.

Космическое наследие

"Прошло 55 лет. Я только что была на космодроме, конечно, там много понастроено", - рассказала депутат. При этом, по ее словам, особое значение для нее имеет аллея, первое дерево на которой посадил Гагарин.

"Есть такое дерево - карагач, которое и жару переносит, и малую влагу. Теперь это огромная аллея, но мы каждый раз смотрим, как живет дерево", - подчеркнула она, предупредив, что дереву угрожает опасность. "Три раза я уже меняла [место, где сидит дерево]. [Оно] засыхает… попросила посмотреть, что за причина, почему гибнет Юрино дерево", - сообщила парламентарий.

"Все мы первые космонавты - а нас осталось только четверо - не только живем этим, но делаем все, чтобы Центр подготовки космонавтов был космической академией для подготовки человека к успешной работе в космосе", - отметила Терешкова. "Самые высокие оценки наши специалисты получают не только от нас, но и от американцев - всех, кто готовится в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", - заключила она.

На выступление Терешковой депутаты отреагировали овациями.