Рогозин: полет Терешковой был знаковым для поддержки движений за равноправие женщин

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой был знаковым для социальной и политической поддержки всех движений за равноправие женщин в мире. Об этом сообщил в четверг гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Это было очень большим знаком в целом для социальной и политической поддержки всех движений за равноправие женщин. У нас таких проблем нет, а в других странах они есть. Здесь мы были первыми", - сказал Рогозин, поздравляя Терешкову с 55-летием ее полета в космос.
По его словам, полет Терешковой имел огромное социальное значение, потому что показал, каким образом в этой стране женщины могут добиваться самых высоких вершин.
"На этой дистанции, которую мы все прошли в рамках пилотируемой космонавтики, сейчас нам всем стало очевидно, что это был не просто первый полет женщины-космонавта, это был одиночный полет", - отметил глава Роскосмоса.
"На следующей неделе мы в воссозданном музее космонавтики на ВДНХ будем Вас просить провести открытый урок для наших молодых специалистов", - добавил Рогозин.