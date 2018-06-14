Источник: женщин не взяли в российский отряд космонавтов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Женщины не попали в число 13 претендентов, из которых в конце июня решением комиссии будут выбраны новые члены отряда космонавтов РФ.

Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"13 человек прошли главную медицинскую комиссию, последний этап отбора - межведомственная комиссия, которая состоится в конце июня", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "женщин нет среди тринадцати прошедших на последний этап отбора". В Роскосмосе и Центре подготовки космонавтов (ЦПК) не комментируют данную информацию.

Межведомственная комиссия рекомендует, кого допустить к началу общекосмической подготовки с дальнейшим трудоустройством в ЦПК и зачислением в отряд в статусе кандидата. В отряде после ряда испытаний кандидат может получить квалификацию "космонавт-испытатель" и рассчитывать на полет.

Новый набор

В ходе стартовавшего в марте 2017 года 17-го набора в отряд космонавтов было подано 420 заявок. Набор был открытый - попытать счастье мог любой гражданин РФ не старше 35 лет, имеющий высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Причем девушки подали большее число заявок по сравнению с прошлым разом (набор 2012 года).

Текущий набор предполагает, что кандидаты в космонавты будут готовиться к полетам на новом корабле "Федерация". Претенденты оценивались по образованию и профессиональной деятельности, здоровью, психологическим качествам, физической подготовке. На момент объявления набора в 2017 году ЦПК возглавлял Юрий Лончаков, осенью он был освобожден от занимаемой должности, после этого начальником ЦПК стал Павел Власов (ранее начальник ЛИИ им. Громова).

Всего четыре женщины на орбите

За все время из СССР и России полет в космос смогли совершить лишь четыре женщины - Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Для сравнения: коллеги из NASA до сегодняшнего дня отправили в космос 47 женщин, то есть почти в 12 раз больше.

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Во время прошлого отбора (стал первым открытым) в отряд ЦПК в 2012 году из 304 добровольцев было отобрано восемь человек, шесть сейчас состоят в отряде. В число претендентов вошла единственная девушка - Анна Кикина. По решению межведомственной комиссии в октябре 2012 года Кикина была зачислена в отряд кандидатом в космонавты. На тот момент в отряде была только одна женщина - Елена Серова, Кикина стала второй.

В июне 2014 года в ходе подготовки в отряде комиссия по итогам тайного голосования не присвоила Кикиной квалификацию "космонавт-испытатель". Однако в сентябре 2014 года занимавший пост начальника ЦПК Лончаков заявил, что Кикина может рассчитывать на полет в космос, в декабре комиссия присвоила ей квалификацию.

Сейчас Кикина является единственной женщиной в отряде космонавтов, который насчитывает 26 человек. Ее коллега Серова в сентябре 2016 года вышла из отряда и стала депутатом Госдумы. До сегодняшнего дня Кикина не совершила ни одного полета в космос.