Источник: женщин не взяли в российский отряд космонавтов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Женщины не попали в число 13 претендентов, из которых в конце июня решением комиссии будут выбраны новые члены отряда космонавтов РФ.
Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"13 человек прошли главную медицинскую комиссию, последний этап отбора - межведомственная комиссия, которая состоится в конце июня", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "женщин нет среди тринадцати прошедших на последний этап отбора". В Роскосмосе и Центре подготовки космонавтов (ЦПК) не комментируют данную информацию.
Межведомственная комиссия рекомендует, кого допустить к началу общекосмической подготовки с дальнейшим трудоустройством в ЦПК и зачислением в отряд в статусе кандидата. В отряде после ряда испытаний кандидат может получить квалификацию "космонавт-испытатель" и рассчитывать на полет.
В ходе стартовавшего в марте 2017 года 17-го набора в отряд космонавтов было подано 420 заявок. Набор был открытый - попытать счастье мог любой гражданин РФ не старше 35 лет, имеющий высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Причем девушки подали большее число заявок по сравнению с прошлым разом (набор 2012 года).
Текущий набор предполагает, что кандидаты в космонавты будут готовиться к полетам на новом корабле "Федерация". Претенденты оценивались по образованию и профессиональной деятельности, здоровью, психологическим качествам, физической подготовке. На момент объявления набора в 2017 году ЦПК возглавлял Юрий Лончаков, осенью он был освобожден от занимаемой должности, после этого начальником ЦПК стал Павел Власов (ранее начальник ЛИИ им. Громова).
За все время из СССР и России полет в космос смогли совершить лишь четыре женщины - Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Для сравнения: коллеги из NASA до сегодняшнего дня отправили в космос 47 женщин, то есть почти в 12 раз больше.
Во время прошлого отбора (стал первым открытым) в отряд ЦПК в 2012 году из 304 добровольцев было отобрано восемь человек, шесть сейчас состоят в отряде. В число претендентов вошла единственная девушка - Анна Кикина. По решению межведомственной комиссии в октябре 2012 года Кикина была зачислена в отряд кандидатом в космонавты. На тот момент в отряде была только одна женщина - Елена Серова, Кикина стала второй.
В июне 2014 года в ходе подготовки в отряде комиссия по итогам тайного голосования не присвоила Кикиной квалификацию "космонавт-испытатель". Однако в сентябре 2014 года занимавший пост начальника ЦПК Лончаков заявил, что Кикина может рассчитывать на полет в космос, в декабре комиссия присвоила ей квалификацию.
Сейчас Кикина является единственной женщиной в отряде космонавтов, который насчитывает 26 человек. Ее коллега Серова в сентябре 2016 года вышла из отряда и стала депутатом Госдумы. До сегодняшнего дня Кикина не совершила ни одного полета в космос.