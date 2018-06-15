Астронавт Эндрю Фойстел занял третье место по длительности суммарного нахождения в космосе

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Американский астронавт Эндрю Фойстел в четверг поднялся на третье место в мире по суммарному количеству времени, проведенному в открытом космосе. Оно составило 61 час 48 минут, уточнило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ранее оно называло ошибочное время - 60 часов 22 минуты за девять выходов.

Фойстел поднялся в мировом табеле о рангах в ходе очередного выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Американцу помогал его соотечественник Ричард Арнольд. Он довел личный послужной список до пяти выходов в открытый космос общей длительностью 32 часа 4 минуты.

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Фойстел обошел свою соотечественницу Пегги Уитсон, на счету которой 10 "космических прогулок" общей продолжительностью 60 часов 21 минута. По классификации NASA, на первом месте остается россиянин Анатолий Соловьев (82 часа 21 минута, 16 выходов), на втором - астронавт NASA Майк Лопес-Алегрия (67 часов 40 минут, 10 выходов).

В четверг Фостейл и Арнольд выполнили 211-е по счету обслуживание орбитального комплекса. "Выход в открытый космос продолжался 6 часов 49 минут. Астронавты выполнили все три поставленные им задачи в полном объеме", - заявили в центре управления полетом NASA.

Астронавты установили новые камеры высокого разрешения на стыковочном узле модуля Harmony американского сегмента МКС. Это в будущем позволит более четко видеть фазу сближения космических аппаратов для стыковки с орбитальной станцией. Кроме того, Фойстел и Арнольд заменили комплект камер на ферме по правому борту станции и привели в закрытое положение щиток на научном приборе, установленном с внешней стороны японского модуля Kibo. Американцы успели выполнить несколько дополнительных работ, в том числе перенос на новое место захвата, облегчающего членам экипажа передвижение в скафандрах вдоль станции.

8 июня на станцию прибыли члены длительной экспедиции МКС-56/57 космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. Помимо них и Фойстела с Арнольдом, вахту на орбитальном комплексе несет россиянин Олег Артемьев.