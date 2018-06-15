Как Терешкова проложила дорогу женщинам-астронавтам США

Советский космонавт Валентина Терешкова стала первой женщиной на орбите и единственной, совершившей одиночный полет в космическом корабле. Старт "Востока-6" с Терешковой на борту в 1963 году явился очередным большим достижением СССР в освоении космического пространства — главный конкурент в лице США смог запустить свою первую астронавтку Салли Рейд только в 1983-м.

ТАСС/Роскосмос

К сегодняшнему дню отечественная пилотируемая космонавтика сильно отстала в гендерном плане: уже 47 женщин-астронавтов США успели отправить в космос, начав на 20 лет позже. Последний раз на орбиту 6 июня этого года полетела врач и инженер Серина Ауньен-Ченселлор. В Советском Союзе после Терешковой в космосе побывала только Светлана Савицкая. В России на орбите работали также только две женщины — Елена Кондакова и Елена Серова.

О деталях и подоплеке полета Валентины Терешковой, других достижениях женщин-космонавтов и текущей ситуации с ролью женщин в российской космонавтике — в материале ТАСС.

Королев vs Военно-воздушные силы

Как правило, идея отправить женщину-космонавта на орбиту ошибочно приписывается Сергею Королеву. Наиболее вероятно, главная инициатива исходила от командования Военно-воздушных сил (ВВС) СССР. В своих дневниках занимавший тогда пост замкомандующего ВВС Николай Каманин недвусмысленно дает понять, что набор в отряд космонавтов женщин, а также идея отправки женщин в космос активно продвигалась именно им. Эту активность Каманина подтверждает в своей книге "Ракеты и люди" один из ближайших соратников Королева, советский конструктор Борис Черток. Последний также отмечает, что Королев и вовсе упустил момент с новым набором в отряд космонавтов, куда и попала Терешкова. Сергей Павлович был недоволен именно фактом утери контроля за отбором, а не наличием женщин.

Развернуть Юрий Гагарин (справа) и начальник отряда космонавтов Николай Каманин (слева) в Оренбургском летном училище, 1961 год © Борис Клипиницер/ТАСС Юрий Гагарин (справа) и начальник отряда космонавтов Николай Каманин (слева) в Оренбургском летном училище, 1961 год © Борис Клипиницер/ТАСС

С другой стороны, кроме слухов, нет и документальных подтверждений, что главный конструктор был против. Наоборот он активно включился в обсуждение вариантов отправки женщин на орбиту. Их было несколько: одиночный полет, групповой полет на двух кораблях "мужчина и женщина" и полет на двух кораблях "женщина — женщина". В ходе жарких споров остановились на втором.

За кулисами, если проанализировать данные Чертока и Каманина, ситуация была такая: с одной стороны, Королеву была выгодна отправка женщин — можно было продвинуть его идею запуска в космос гражданских специалистов наряду с военными летчиками (после первых полетов Королев, с одной стороны, действительно считал, что для управления космическим кораблем навыки летчика-истребителя не являются обязательными, а с другой стороны, его раздражала гегемония ВВС в формировании отряда космонавтов). Но в случае неудачи Королев окончательно мог потерять контроль над формированием отряда — в ВВС по итогам нештатного полета смогли бы гарантированно обосновать, что на орбиту должны летать только военные летчики. О последнем снова пишет Черток, причем указывает на Каманина, который одновременно был и главным апологетом полета женщин...

Причины и ход полета

Основная причина запуска женщины в космос в СССР была на тот момент идеологической — нужно было обойти на очередном повороте космической гонки главного соперника, США. Каманин открыто пишет об этом в своих дневниках: "Нельзя допустить, чтобы первой женщиной в космосе стала американка — это будет оскорблять патриотические чувства советских женщин". Исследования физиологии и психологии женщины в космосе, создание женского скафандра, прочие тесты были второстепенными.

Развернуть Валентина Терешкова и Сергей Королев, 1966 год © ТАСС Валентина Терешкова и Сергей Королев, 1966 год © ТАСС

По тем же идеологическим причинам выбор пал на Терешкову: она единственная среди кандидаток не имела высшего образования (окончила тогда только техникум), но отличалась способностью хорошо выступать перед аудиторией и была, как выразились бы сегодня, "народным космонавтом". Эти ее качества потом в полной мере были задействованы в общественной работе, в том числе за рубежом, на фоне славы Терешковой — первой женщины в космосе. Кроме того, пишет в своей книге "Королев: факты и мифы" журналист Ярослав Голованов, к кандидатуре Терешковой склонялся и сам Королев.

Старт "Востока-6" состоялся 16 июня 1963 года в 11:59 мск с 1-й площадки космодрома Байконур. Терешкова провела на орбите почти трое суток, спускаемая капсула совершила посадку в Алтайском крае 19 июня 1963 года примерно в 10:50 мск. В первые сутки не происходило ничего неординарного. На вторые сутки, как пишет в дневниках Каманин, Терешкова в ходе сеансов связи с Землей была очень уставшая, но старалась не показывать этого. Черток описывает ситуацию более напряженно — державшие связь с кораблем на Земле специалисты начали жаловаться на нечеткие ответы Терешковой.

Также Терешкова не смогла в первый раз сориентировать корабль по тангажу в ходе тренировки по ручной посадке. Ранее в СМИ сама Терешкова объяснила этот эпизод перепутанными кабелями в пульте управления, которые привели к инверсии (условно: тянешь ручку на себя, а корабль уходит носом вниз). Однако, по данным все того же Каманина, непосредственно перед посадкой, после инструктажа Титова и Гагарина, ей удалось правильно сориентировать корабль, результатами был доволен и сам Королев. Черток также пишет лишь о том, что ей не удалось сориентировать "Восток-6" с первого раза.

© С.Баранов/ТАСС

Посадка Терешковой была выполнена на 49-м витке "Востока-6". Спуск выполнялся автоматикой космического корабля, при этом возникла еще одна волнительная ситуация — Терешкова не подтверждала прохождение команд автоматики на включение двигателей на торможение, разделение отсеков и т.д. Об этом рассказывает Черток в своей книге, то же самое отмечает и Каманин в дневниках. Посадка космонавта была выполнена, как и на остальных кораблях "Восток", путем катапультирования кресла.

Обнаружили первую женщину-космонавта только спустя 7 часов — ее засек летчик истребителя. Черток пишет, что Терешкову застали сидящей на парашюте и поедающей продукты местных жителей. Каманин опускает в своих записях этот эпизод, однако отмечает, что свои продукты из космического запаса Валентина раздала.

Женский и мужской рапорт

После возвращения на Землю Терешкова и Быковский составили два рапорта, их приводит в своих записях Каманин. Рапорты типовые, поэтому многие моменты в них совпадают, например, отчеты о перегрузках, об ощущениях в невесомости, замечания про хлопки при отделении от третьей ступени ракеты и при включении ориентации, отчеты о работах, подробные рассказы о качестве связи и прочие технические нюансы.

Развернуть Валерий Быковский и Валентина Терешкова, 1963 год © ТАСС Валерий Быковский и Валентина Терешкова, 1963 год © ТАСС

В частности, отмечает Валентина, "салфетки гигиенические плохо смочены и очень малы; нужно что-то иметь для чистки зубов". Также, по словам космонавта, "лунное освещение Земли и облачности очень красивые", а "хлеб очень сухой, я его не ела, хотелось черного хлеба, картошки и лука". Каким-то образом, упоминает Каманин, Валентине удалось сломать оба карандаша, поэтому дневник на орбите она не вела. Также в своем докладе Терешкова отмечает, что ее стошнило, но не от состояния невесомости, а от еды.

Была ли фраза про "баб"

Королеву приписывают якобы сказанную своей жене после полета Терешковой фразу: "Запомни, детонька, бабам в космосе делать нечего!" Об этом пишет в своей книге Голованов. По его данным, эпизод был следствием того, что Терешкова не справилась с тренировкой по ручной ориентации корабля. Будто Коралев начал кипятиться сразу после сеанса связи, когда Терешкова предложила перенести выполнение маневра, сославшись на усталость. Голованов приводит такую цитату: "Чтобы я когда-нибудь связался с женщинами! Никогда!"

Развернуть Валентина Терешкова, Сергей Королев и Валерий Быковский, 1963 год © ТАСС Валентина Терешкова, Сергей Королев и Валерий Быковский, 1963 год © ТАСС

Мог ли такое заявить Королев? Безусловно. Черток отмечает, что Королев был в целом достаточно вспыльчивым человеком, мог наговорить лишнего. Во время каких-либо неудач срывался на ответственных с бурей эмоций, но позже успокаивался. А вот решения, следует из воспоминаний Чертока, Сергей Павлович принимал только на холодную голову.

СПЕЦПРОЕКТ Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Поэтому фразу про "баб", даже если она была, стоит рассматривать как пример бытовой и незлобной ругани Королева, связанной с его вспыльчивостью. Рабочая позиция же генерального конструктора оставалась неизменной — попытаться продвинуть запуск на орбиту гражданских специалистов. Женщин из их числа он не исключал, во всяком случае, никто такого от Королева не слышал.

Еще один факт в том, что первый отряд женщин-космонавтов расформировали в 1969 году, уже после смерти Королева. Если бы Сергей Павлович занимал по этому вопросу реальную позицию противника полетов женщин, отряда не стало бы при его жизни.

После Терешковой

Вторая советская женщина полетела на орбиту только спустя 19 лет — в 1982 году на борту пилотируемого корабля "Союз Т-7" на орбитальную станцию "Салют-7" прибыла Светлана Савицкая (вернулась на Землю на "Союзе Т-5"). В состав экипажа также входили космонавты Леонид Попов и Александр Серебров. На счету Савицкой очередное достижение отечественной космонавтики — она первой из женщин, в рамках второго полета к орбитальной станции "Салют-7" на корабле "Союз Т-12" в 1984 году, вышла в открытый космос (общее время 3 часа 35 минут).

Члены экипажа космического корабля "Союз Т-7" Александр Серебров, Леонид Попов и Светлана Савицкая, 1982 год © Альберт Пушкарев/ТАСС

Савицкая в целом была исключением для своего времени — летчик-испытатель, освоивший все существующие на тот момент боевые самолеты. Больше никто таких результатов не добивался. Несомненно, в первую очередь это следствие личных качеств Светланы Евгеньевны — нельзя научиться управлять самолетом по протекции. Какую-либо административную поддержку со стороны отца, в то время маршала авиации, в своих интервью СМИ Савицкая не подтверждала.

Развернуть Елена Кондакова, 1994 год © Альберт Пушкарев/ТАСС Елена Кондакова, 1994 год © Альберт Пушкарев/ТАСС

Следующей в космос, уже из России, отправилась Елена Кондакова. На ее счету первый среди женщин длительный полет на орбиту: во время экспедиции пилотируемого корабля "Союз ТМ-20" на орбитальную станцию "Мир" Кондакова провела в космосе 169 суток. Четвертая и пока последняя отечественная женщина-космонавт, покорившая орбиту, — Елена Серова. 26 сентября 2014 года она отправилась на МКС в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз ТМА-14М". Елена провела на орбите 167 суток.

Что у них

Первой астронавткой США и третьей женщиной-космонавтом в мире стала Салли Райд — 18 июня 1983 года она стартовала в составе экипажа корабля "Спейс Шаттл" из космического центра Кеннеди. В ходе следующего полета на "Спейс Шаттл" в 1984 году Райд была на орбите уже с "подругой" — Кэтрин Дуайер. Райд совершила выход в открытый космос и манипулировала роботизированной "рукой".

Развернуть Салли Райд © Sandy Huffaker/Getty Images Салли Райд © Sandy Huffaker/Getty Images

Салли Райд привлекала серьезное внимание американской общественности — с одной стороны, ее называли иконой феминизма, с другой стороны, на конференциях она получала провокационные вопросы о воздействии космоса на ее репродуктивные органы. Корреспонденты допытывались о случаях харассмента и сексизма со стороны коллег-мужчин. Салли не отвечала на провокации и твердила одно: ее всегда интересовала только работа астронавта и больше ничего, а никакого некорректного отношения со стороны коллег не было.

После на орбите побывали третья, четвертая, пятая, шестая... многие американские женщины. Можно сказать, Терешкова и Савицкая проложили им дорогу.

Развернуть Пегги Уитсон © NASA via AP Пегги Уитсон © NASA via AP

Рекорд по пребыванию на орбите среди женщин принадлежит также американской женщине-астронавту Пегги Уитсон — за один полет она провела в космосе 289 дней. Также Уитсон принадлежит рекорд среди женщин и среди всех астронавтов НАСА по общему времени пребывания на орбите — 665 суток. Пегги — единственная женщина, занимавшая должность командира Международной космической станции.

Таких не берут в космонавты

В России сейчас нет военных летчиц, хотя в Краснодарском летном училище недавно состоялся набор девушек-курсанток. В нынешнем отряде космонавтов из 26 человек только одна девушка — Анна Кикина. Среди 13 претендентов нового набора в отряд космонавтов, результаты которого должны быть подведены этим летом, женщин и вовсе нет. Претендентов было 420 человек, от девушек было заявок значительно больше, чем раньше, но снова мимо.

Подготовила Валерия Решетникова

В материале использованы источники информации:

Черток Б.Е. "Ракеты и люди"; Каманин Н.П. "Скрытый космос" (дневники); Голованов Я.К. "Королев: факты и мифы"; материалы из архива ТАСС.