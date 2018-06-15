Роскосмос и французский CNES будут сотрудничать в исследовании Солнечной системы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин и президент Национального центра космических исследований Франции (CNES) Жан-Ив Ле Галль подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования Солнечной системы, физики Солнца и других направлений. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.

"В соглашении стороны зафиксировали главные направления в области космической науки, в которых будет развиваться сотрудничество. Среди них - исследования Солнечной системы, физика Солнца и окружающая среда Земли, наука о жизни и материаловедение в условиях микрогравитации, астрономические исследования с использованием космических аппаратов", - сказали в госкорпорации.

Также обе стороны выразили готовность к развитию отношений в ряде направлений, таких как исследование космоса автоматическими аппаратами, пилотируемая космонавтика и эффективное сотрудничество в использовании наземной космической инфраструктуры. При этом особый акцент должен быть сделан на усилении динамики отношений, отметили в Роскосмосе.

"Подписанные сегодня документы, безусловно, важны, но еще важнее то, что в ходе этой встречи мы договорились, не откладывая в долгий ящик, еще раз встретиться и провести глубокое исследование наиболее перспективных сфер приложения наших взаимных усилий", - сказал Рогозин, которого цитирует пресс-служба госкорпорации.