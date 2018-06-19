На космодром Восточный доставили блоки ракет "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б"

ТАСС, 19 июня. Железнодорожный состав с блоками и обтекателями ракет-носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" прибыл на космодром Восточный в Амурской области, сообщается на сайте Роскосмоса.

СПЕЦПРОЕКТ Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"18 июня на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей (РН) "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б". Специалисты Роскосмоса встретили состав, после чего он был транспортирован на технический комплекс", - говорится в сообщении.

После обмывки на техническом комплексе составные части ракет-носителей будут переведены в режим хранения.

По данным Роскосмоса, старты ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российским спутником "Метеор-М" №2-2 и ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами "Канопус-В" №5 и №6 предварительно намечены на декабрь 2018 года. Это будут четвертый и пятый пуски с нового российского космодрома.

Третий по счету пуск с космодрома Восточный состоялся 1 февраля 2018 года. Тогда была запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.