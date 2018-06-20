Роскосмос: космонавт из ОАЭ отправится на МКС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев и генеральный директор космического центра Мухаммеда бен Рашида доктор Юсуф Хамад аш-Шайбани подписали соглашение о начале оказания услуг по полету на Международную космическую станцию (МКС) одного космонавта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Десятидневный полет состоится в апреле 2019 года, сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации.

"Подписанное соглашение является предварительным, окончательное соглашение будет заключено до конца августа текущего года," - сказали в Роскосмосе.

Предметом основного соглашения и настоящего предварительного подписанного соглашения являются услуги по отбору, подготовке к полету и полету одного космонавта ОАЭ на МКС. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-12". Возвращение космонавта ОАЭ запланировано с экипажем корабля "Союз МС-10", сообщили в госкорпорации.

Подготовка первого космонавта ОАЭ и его дублера начнется в августе 2018 года, уточнили в пресс-службе.

Ранее заместитель директора космического центра Мухаммеда бен Рашида (Mohammed Bin Rashid Space Centre) Аднан Мухаммед ар-Раис сообщал ТАСС, что первый отряд астронавтов Объединенных Арабских Эмиратов будет состоять из четырех - восьми человек.

На международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия) в сентябре 2017 года Роскосмос и космическое агентство ОАЭ подписали соглашение о намерениях, в рамках которого Россия в будущем может помочь ОАЭ создать собственный отряд космонавтов.