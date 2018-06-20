S7 может построить в Самарской области завод по производству ракетных двигателей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Компания S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы", владелец комплекса "Морской старт", входит в S7 Group) рассматривает возможность строительства в Самарской области завода по производству ракетных двигателей НК-33 и НК-43, говорится в сообщении компании.

"S7 Space рассматривает возможность строительства в Самарской области завода по производству ракетных двигателей типа НК-33/43 и выкупа у ПАО "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию и госкорпорацию "Ростех") находящихся на хранении двигателей этого типа, конструкторской документации и оснастки для их производства", - говорится в сообщении. Стороны уже провели первый раунд переговоров, в ходе которого обсудили возможность дальнейшего сотрудничества.

"Мы рассматриваем возможность приобретения двигателей НК-33 и НК-43, произведенных ранее самарским заводом "Кузнецов", а также конструкторской документации, оснастки для их производства, технического задела для последующего возобновления производства этих легендарных двигателей, оставшихся от советской лунной программы. Мы намерены восстановить производство НК-33, в качестве основного места строительства нового завода рассматриваем Самарскую область", - приводятся в сообщении слова гендиректора S7 Space Сергея Сопова.

В перспективе НК-33 и НК-43 планируется использовать в качестве маршевых ракетных двигателей первой и второй ступеней новой ракеты "Союз-5SL" - специальной модификации носителя "Союз-5" с многоразовой первой ступенью для проекта "Морской старт", уточнили в S7 Space.

Ракета "Союз-5SL" будет отличаться от базового "Союза-5" возвращаемой первой ступенью с возможностью вертикальной посадки в районе старта. Приземление планируется проводить на модифицированных двигателях НК-33. На первой ступени носителя предусматривается использование пяти двигателей НК-33, на второй - одного НК-43 с возможностью многократного включения, сообщили в S7 Space.

НК-33 - первый в мире двигатель своего класса, выполненный по замкнутой схеме, в качестве топлива используется кислород-керосин. Двигатель имеет возможность многоразового запуска и многократного применения. НК-33 разработан на базе двигателя НК-15, устанавливавшегося на первой ступени ракеты-носителя Н-1 - сверхтяжелой ракеты-носителя для советской пилотируемой лунной программы. НК-43 является модернизированной версией двигателя НК-33.

"Морской старт"

Ранее сообщалось, что сделка по продаже РКК "Энергия" активов проекта "Морской старт" S7 Group завершена. Покупная цена активов комплекса "Морской старт" составляет 6,28 млрд рублей. Инвестиции в проект возобновления программы "Морской старт" составили $220 млн.

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Всего в рамках проекта было осуществлено 36 запусков - 32 успешных, три аварийных и один частично успешный. Последний состоялся 27 мая 2014 года, на орбиту тогда был выведен европейский спутник связи Eutelsat 3В.

По планам S7 Space, первый запуск по программе "Морского старта" будет выполнен в декабре 2019 года, на 2020 год запланированы три запуска, по четыре запуска ожидаются в 2021 году и в 2022 году. В целом S7 Space рассчитывает совершить до 70 коммерческих пусков за 15 лет.

Сопов ранее сообщал, что компания планирует подписать меморандум с РКК "Энергия" на заказ для "Морского старта" 85 ракет среднего класса "Союз-5" (50 плюс опцион на 35). Он также отмечал, что S7 не откажется от использования в "Морском старте" украинских ракет "Зенит" до тех пор, пока РКК "Энергия" не изготовит новую ракету для проекта.

В апреле 2017 года между компанией S7 Sea Launch Limited и украинским "Южмашем" был заключен контракт на изготовление 12 ракет-носителей "Зенит" для "Морского старта", в рамках которого уже выполняется заказ на изготовление первых двух из них.