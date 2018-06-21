Власти США подготовили новый план действий для защиты Земли от астероидов

ВАШИНГТОН, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Правительство США разработало новый план действий, призванный способствовать усилению защиты Земли от астероидов, которые могут представлять для нее опасность. Обнародовала в среду этот 20-страничный документ специальная межведомственная рабочая группа, созданная ранее Национальным советом по космосу и технологиям, который действует при Белом доме.

Представляя новую стратегию журналистам, Эрон Майлз из управления Белого дома по вопросами науки и освоения космического пространства, заверил, что специалисты администрации США считают вероятность катастрофического столкновения какого-либо небесного тела с Землей очень низкой. "К счастью, разрушительные события такого типа чрезвычайно редки", - сказал Майлз. Как он при этом отметил, сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вместе с коллегами из других американских ведомств и неправительственными экспертами "выявили более 95% всех астероидов, которые настолько велики, что способны вызвать глобальную катастрофу" в случае столкновения с нашей планетой. "Ни один из обнаруженных [астероидов] не представляет угрозу в текущем столетии", - подчеркнул Майлз.

Рабочая группа отслеживает кометы и астероиды, которые проходят на считающемся близком расстоянии в пределах 48 млн км от Земли. Согласно данным участников группы, по состоянию на 18 июня таких объектов было 18310. А тех, которые могут пролететь на потенциально опасном расстоянии, американские эксперты насчитали более 1885. Диаметр 57 из них составляет более 1 км.

"NASA уверено, что обнаружило и каталогизировало все находящиеся недалеко от Земли крупные астероиды, способные вызвать существенный урон в общемировом масштабе. Управление также определило, что они не находятся на курсе столкновения с Землей. Тем не менее существует шанс, что крупные кометы могут воздействовать на Землю, а сроки предупреждения [о такой опасности] будут равняться всего нескольким месяцам", - говорится в отчете.

В документе правительство США ставит пять "стратегических целей" вроде совершенствования технологий и методов обнаружения потенциально опасных астероидов и отражения такой угрозы, укрепления в этих целях международного сотрудничества, отработки вариантов действий на случай катастрофического столкновения небесных тел с Землей. Потенциальную опасность составители плана иллюстрируют прежде всего ссылками на падение Тунгусского метеорита в 1908 году и взрыв астероида в окрестностях Челябинска в 2013 году.