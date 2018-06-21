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РКК "Энергия" испытает новый ракетный двигатель, работающий на йоде

Космос
21 июня, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Испытания пройдут в конце июня

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© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты РКК "Энергия" разрабатывают новый электроракетный двигатель, работающий на йоде, его испытания планируется провести в конце июня. В 2022 году планируется испытать двигатель на борту МКС и на грузовом корабле "Прогресс", сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня", - сказал один из руководителей проекта, инженер-конструктор Павел Щербина, которого цитирует пресс-служба РКК "Энергия".

Специалисты предприятия запатентовали систему хранения и подачи йода для перспективного электроракетного двигателя (ЭРД), уточнили в пресс-службе.

"На 2022 год запланирован эксперимент "Островский", названный так в честь автора идеи старшего научного сотрудника корпорации Валерия Островского использовать "чистый" реактивный иод в качестве так называемого рабочего тела двигателя - вещества, необходимого для получения импульса тяги. Предполагается первую часть эксперимента провести на борту МКС, а вторую - с использованием грузового корабля "Прогресс". После отстыковки корабль будет еще месяц находиться на орбите для испытаний новых, работающих на йоде электроракетных двигателей", - сообщили на предприятии.

Преимущества нового двигателя

В РКК "Энергия" пояснили, что преимущество двигателя с использованием йода, прежде всего, в его экономичности. "В существующих ЭРД в качестве рабочего тела традиционно используется ксенон, который значительно дороже йода. Кроме того, система подачи и хранения ксенона достаточно сложная и громоздкая, что значительно увеличивает габариты и массу двигательной установки. Еще один важный момент - количества производимого ксенона недостаточно для решения перспективных задач космонавтики, например, полетов на Луну", - отметили в пресс-службе.

На предприятии уточнили, что йод хорошо хранится в твердом состоянии и может быть легко превращен в газ без применения многоступенчатой системы понижения давления. "При ресурсных испытаниях возможна также рециркуляция йода. Как следствие - стоимость наземной отработки такого ЭРД в десятки раз ниже, при этом параметры двигателей на йоде как минимум не уступают аналогичным характеристикам ЭРД на ксеноне", - рассказали в РКК "Энергия".

Предложенный конструкторами "Энергии" вариант двигателя будет оснащен безрасходным катодом-нейтрализатором, что позволит обойтись без дополнительного газообразного рабочего тела - ксенона или аргона. Такой двигатель может использоваться как маршевый для коррекции орбиты, например, на спутниках связи, а также при решении транспортных задач дальнего космоса, добавили на предприятии.

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