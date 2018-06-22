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Олег Фролов из коллегии ВПК стал исполнительным директором Роскосмоса по "оборонке"

Космос
22 июня, 15:51 дата обновления: 22 июня, 16:07 UTC+3

С 2012 года по 2013 год Фролов был первым заместителем руководителя Федерального космического агентства, с 2015 года являлся членом коллегии Военно-промышленной комиссии

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Олег Фролов назначен исполнительным директором Роскосмоса по реализации оборонных программ, сообщил в пятницу ТАСС начальник пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Олег Петрович Фролов принят на должность исполнительного директора Роскосмоса по реализации оборонных программ", - сказал он.

Фролов родился 6 февраля 1962 года в поселке Петровское Луганской области Украинской ССР. В 1979 году окончил Киевское суворовское военное училище, в 1983 году - Житомирское высшее военное командное училище радиоэлектроники ПВО имени Ленинского Комсомола, в 1994 году - с отличием Военную командную Краснознаменную академию ПВО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, в 2002 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Доктор военных наук, профессор. Генерал-лейтенант запаса.

Проходил военную службу на командных и штабных должностях в соединениях противоракетной обороны и контроля космического пространства. С 2002 года занимал должность заместителя начальника штаба Космических войск, с 2003 года являлся командиром дивизии контроля космического пространства. В январе 2007 года был назначен начальником Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, на этом посту проработал два года. С июня 2009 года занимал должность начальника Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ.

С августа 2010 года по сентябрь 2012 года являлся заместителем руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. С 2012 года по 2013 год был первым заместителем руководителя Федерального космического агентства, с 2015 года - член коллегии ВПК.

Заслуженный военный специалист РФ. Награжден орденом "За военные заслуги" (2005), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996).

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