Полная Луна помешает россиянам наблюдать 27 июня за первым летним звездопадом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Полнолуние помешает россиянам наблюдать за первым летним звездопадом - метеоритным потоком Июньских Боотид, увидеть получится лишь самые яркие метеоры. Об этом в пятницу сообщил ТАСС кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников.

Метеорный поток Июньских Боотид из созвездия Волопаса можно наблюдать во второй половине июня. Пик его в этом году придется на 27 июня.

"Полная Луна достаточно заметно помешает наблюдению за метеорным потоком, так как она засвечивает небо и трудно видеть метеоры. И в этом году вы никуда от Луны не денетесь, куда бы вы не поехали - Луна светит во всех регионах. Если очень интересно, то нужно внимательно наблюдать за небом и есть шанс, что увидите самые яркие метеоры", - сказал Угольников, пояснив, что ни на что большее, чем несколько метеоров в час, в этом году рассчитывать нельзя.

По его словам, поток Июньских Боотид очень слабый - до 10 метеоров в час - и бывает не каждый год, чем он как раз и интересен. При этом самые сильные потоки - Персеиды, который наблюдают в августе, или декабрьские Геминиды - достигают более 100 метеоров в час. Рекорд по интенсивности "падающих звезд" установил поток Леониды, который можно увидеть в ноябре, - в 1966 году каждый час в небе пролетало до 150 тысяч метеоров.