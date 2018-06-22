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NASA прогнозирует, что спутники будут сталкиваться с космическим мусором раз в 5-9 лет

Космос
22 июня, 21:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Шеф космического агентства Джеймс Брайденстайн отметил, что "столкновения такого рода порождают еще большее число столкновений"

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© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Эксперты ведущих космических ведомств мира прогнозируют, что столкновения спутников с орбитальным мусором теперь будут происходить как минимум один раз каждые пять - девять лет. Об этом сообщил в пятницу руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн. Он принял участие в слушаниях, посвященных необходимости решения проблемы космического мусора, которые состоялись в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил в Палате представителей Конгресса США.

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Брайденстайн напомнил, что рассмотрением данной проблемы занимается Межагентский координационный комитет по космическому мусору. В состав этой структуры входит в общей сложности 13 космических ведомств. Членом комитета является и Роскосмос. "Данная организация (т. е. комитет) пришла к выводу, что если частота запусков будет оставаться прежней, как и орбитальные поля мусора, то каждые пять - девять лет у нас будет происходить столкновение на низкой околоземной орбите, подобное столкновению [функционировавшего американского спутника связи] Iridium и [неработавшего советского военного спутника] "Космос" в 2009 году, создавшему тысячи обломков", - заявил глава NASA.

При этом он подчеркнул, что такие выводы сохранят актуальность лишь в том случае, если темпы космических пусков не изменятся и орбитальная спутниковая группировка не станет расти. "В действительности же мы видим обратное <...> Мы будем видеть намного больше пусков. Мы будем видеть намного больше активности на низкой околоземной орбите", - предупредил Брайденстайн.

Как констатировал шеф NASA, "столкновения такого рода порождают еще большее число столкновений" за счет формирования новых полей обломков, угрожающих прежде всего Международной космической станции. "Нам необходимо думать о следующих 50-100 годах, особенно в связи с тем, что мы все больше пользуемся выгодами освоения космоса", - отметил Брайденстайн.

Кроме того, министр торговли США Уилбур Росс, выступавший на этих же слушаниях, подтвердил, что "загроможденность в космосе будет только возрастать". Одна только коммерческая отрасль США планирует в следующие пять лет вывести в космос более 15 тыс. спутников, сказал глава минторга, которому Белый дом передает от Пентагона функции оповещения частного сектора об опасности столкновений на околоземной орбите. В связи с этим Росс напомнил, что в настоящее время министерство обороны США отслеживает более 20 тыс. различных объектов, "летающих вокруг Земли".

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