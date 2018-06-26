США считают возможным демонтаж МКС

ВАШИНГТОН, 26 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американское правительство не исключает в рамках своего плана прекращения бюджетного финансирования Международной космической станции (МКС) ее демонтаж и сохранение на орбите ее отдельных компонентов. Это подтвердил в опубликованном в понедельник интервью еженедельнику Space News директор программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Сэм Шимими.

Его попросили прокомментировать предположения экспертов о том, что МКС в перспективе может быть разобрана на части, поскольку нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом добивается завершения выделения Вашингтоном госсредств на нее после 2025 года. "Это, безусловно, возможно. Определенные люди изучают это", - ответил ответственный сотрудник NASA. При этом он, впрочем, уточнил, что специалисты NASA пока не предлагают какую-то "конкретную конфигурацию" потенциальных остаточных элементов станции.

Шимими заявил, что намерение NASA заключается в том, чтобы передать ответственность за "каждодневные операции МКС частной индустрии к середине следующего десятилетия". Эти замыслы допускают формирование "партнерств между компаниями", которые бы в действительности поддерживали жизнедеятельность данного обитаемого орбитального комплекса, считает представитель NASA.

Вместе с тем продолжал он, власти США не предлагают перекладывать на плечи частного сектора два ключевых аспекта обеспечения функционирования МКС. Речь идет, как пояснил Шимими, о безопасности эксплуатации станции и здоровье находящихся на ней космонавтов. Предполагается, что за системы жизнеобеспечения комплекса и операции, связанные с выходом в открытый космос, в Соединенных Штатах по-прежнему будет отвечать NASA, подчеркнул Шимими.

Кроме того, он добавил, что отдельные компоненты МКС могут безопасно эксплуатироваться до 2040 года.

Предложения администрации Трампа

Проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год, обнародованный в середине февраля Белым домом, предусматривает прекращение ассигнований на строительство и эксплуатацию МКС через семь лет. Исполнительная ветвь власти США рассчитывает, что этой деятельностью начнет заниматься частный сектор.

Такие намерения администрации Трампа были встречены в штыки многими членами Конгресса США, которые обещают не допустить их претворения в жизнь.

А старший вице-президент подразделения корпорации Boeing, занимающегося космическими и военными разработками, Джим Чилтон заявил в начале июня на Капитолийском холме, что планы, предусматривающие передачу МКС "на баланс" частному сектору уже к 2026 году, являются экономически неосуществимыми.

Мнение аудиторов

Со своей стороны генеральный инспектор NASA Пол Мартин на состоявшихся в мае слушаниях в Палате представителей Конгресса признал, что "текущий план [американского правительства] по приватизации МКС остается противоречивым и крайне спорным предложением".

"В частности, маловероятно, что частная организация или организации возьмут на себя покрытие ежегодных эксплуатационных расходов станции, которые в 2024 году достигнут, по имеющимся сейчас оценкам, $1,2 млрд. Данное предприятие требует устойчивого спроса на такие виды деятельности на коммерческом рынке [с задействованием станции], как космический туризм, обслуживание спутников, производство товаров, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Но ни один такой вид спроса еще не материализовался. Откровенно говоря, слабый коммерческий интерес, продемонстрированный к станции за почти 20 лет ее использования, заставляет нас задуматься по поводу текущего плана NASA", - сообщил Мартин.

О проекте

Американская казна тратит на МКС на данном этапе порядка $3-4 млрд в год. Управление проектом осуществляется Россией, США, Россией, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством. США израсходовали на программу создания МКС, начатую 20 ноября 1998 года, в общей сложности почти $100 млрд.

Сейчас масса станции составляет 450-470 тонн (в зависимости от количества пристыкованных к ней кораблей), длина - 73 м (с ферменными конструкциями), ширина - около 60 м, высота - почти 30 м. На борту МКС может работать экипаж до шести человек. Первоначально планировалось завершить ее эксплуатацию в 2015-2016 годах. В ноябре 2014 года страны-участницы проекта договорились использовать станцию до 2020 года, а затем изменили эти сроки еще раз - как минимум до 2024 года.

Американские специалисты неоднократно говорили, что рассматривают МКС как важнейшую научную и техническую платформу, необходимую и для подготовки пилотируемого полета на Марс, который предполагается осуществить в середине 2030-х годов. Тем не менее в США уже не первый год обсуждается вопрос о том, можно ли передать финансирование программы МКС в частные руки, в том числе из соображений экономии госсредств.