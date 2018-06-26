США считают возможным демонтаж МКС

ВАШИНГТОН, 26 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американское правительство не исключает в рамках своего плана прекращения бюджетного финансирования Международной космической станции (МКС) ее демонтаж и сохранение на орбите ее отдельных компонентов. Это подтвердил в опубликованном в понедельник интервью еженедельнику Space News директор программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Сэм Шимими.
Его попросили прокомментировать предположения экспертов о том, что МКС в перспективе может быть разобрана на части, поскольку нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом добивается завершения выделения Вашингтоном госсредств на нее после 2025 года. "Это, безусловно, возможно. Определенные люди изучают это", - ответил ответственный сотрудник NASA. При этом он, впрочем, уточнил, что специалисты NASA пока не предлагают какую-то "конкретную конфигурацию" потенциальных остаточных элементов станции.
Шимими заявил, что намерение NASA заключается в том, чтобы передать ответственность за "каждодневные операции МКС частной индустрии к середине следующего десятилетия". Эти замыслы допускают формирование "партнерств между компаниями", которые бы в действительности поддерживали жизнедеятельность данного обитаемого орбитального комплекса, считает представитель NASA.
Вместе с тем продолжал он, власти США не предлагают перекладывать на плечи частного сектора два ключевых аспекта обеспечения функционирования МКС. Речь идет, как пояснил Шимими, о безопасности эксплуатации станции и здоровье находящихся на ней космонавтов. Предполагается, что за системы жизнеобеспечения комплекса и операции, связанные с выходом в открытый космос, в Соединенных Штатах по-прежнему будет отвечать NASA, подчеркнул Шимими.
Кроме того, он добавил, что отдельные компоненты МКС могут безопасно эксплуатироваться до 2040 года.
Проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год, обнародованный в середине февраля Белым домом, предусматривает прекращение ассигнований на строительство и эксплуатацию МКС через семь лет. Исполнительная ветвь власти США рассчитывает, что этой деятельностью начнет заниматься частный сектор.
Такие намерения администрации Трампа были встречены в штыки многими членами Конгресса США, которые обещают не допустить их претворения в жизнь.
А старший вице-президент подразделения корпорации Boeing, занимающегося космическими и военными разработками, Джим Чилтон заявил в начале июня на Капитолийском холме, что планы, предусматривающие передачу МКС "на баланс" частному сектору уже к 2026 году, являются экономически неосуществимыми.
Со своей стороны генеральный инспектор NASA Пол Мартин на состоявшихся в мае слушаниях в Палате представителей Конгресса признал, что "текущий план [американского правительства] по приватизации МКС остается противоречивым и крайне спорным предложением".
"В частности, маловероятно, что частная организация или организации возьмут на себя покрытие ежегодных эксплуатационных расходов станции, которые в 2024 году достигнут, по имеющимся сейчас оценкам, $1,2 млрд. Данное предприятие требует устойчивого спроса на такие виды деятельности на коммерческом рынке [с задействованием станции], как космический туризм, обслуживание спутников, производство товаров, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Но ни один такой вид спроса еще не материализовался. Откровенно говоря, слабый коммерческий интерес, продемонстрированный к станции за почти 20 лет ее использования, заставляет нас задуматься по поводу текущего плана NASA", - сообщил Мартин.
Американская казна тратит на МКС на данном этапе порядка $3-4 млрд в год. Управление проектом осуществляется Россией, США, Россией, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством. США израсходовали на программу создания МКС, начатую 20 ноября 1998 года, в общей сложности почти $100 млрд.
Сейчас масса станции составляет 450-470 тонн (в зависимости от количества пристыкованных к ней кораблей), длина - 73 м (с ферменными конструкциями), ширина - около 60 м, высота - почти 30 м. На борту МКС может работать экипаж до шести человек. Первоначально планировалось завершить ее эксплуатацию в 2015-2016 годах. В ноябре 2014 года страны-участницы проекта договорились использовать станцию до 2020 года, а затем изменили эти сроки еще раз - как минимум до 2024 года.
Американские специалисты неоднократно говорили, что рассматривают МКС как важнейшую научную и техническую платформу, необходимую и для подготовки пилотируемого полета на Марс, который предполагается осуществить в середине 2030-х годов. Тем не менее в США уже не первый год обсуждается вопрос о том, можно ли передать финансирование программы МКС в частные руки, в том числе из соображений экономии госсредств.